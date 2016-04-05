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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 05 жов, 2022 22:44
Я когда смотрю на Чмобиков в разных видео и складывается ощущение,что мобилизовали куда больше 200 тысяч, и продолжают выписывать повестки. Понимаю, что зсу прорядили регулярную армию хорошо и срочно нужно затыкать дыры. Есть надежда на то, что обучение они проходить не будут, времени нет, кстати где-то один чмобикжаловался, что его только мобилизовали, а 29 он должен быть в Херсоне, руководство сказало, что танкистам на стрельбище нех.. делать))). Так же опять появилось несколько видео с эшелонами гаубиц, танков и прочего хлама двигающегося с востока рашки (это наверное то, что приводили в порядок с консервации 80 х годоа)
ПС
По поводу джавелинов таки да. Давно не видно было их работы, про стингеры промолчу тех я тоже не видел. Обычно приземляли летающие аппараты иглами
При
Рано говорить про то, что фронт сыпится. У меня такое ощущение,что все силы на запорожском направлении и Донбассе. Знакомый был сначала под бахмутом, из нор не вылазил, потом брали Изюм, Купянск и ТД. Так вот в последних двух местах они их догнать не смогли, то есть районы оставляют без боёв, и походу не просто так. Говорит двровцев бросают,а кадровая армия ноги в руки и на съе́б. То есть для чего то ещё им нужна живая сил, а технику с бкиим привезут, жилого хлама в Рашке хватает
Востаннє редагувалось hume
в Сер 05 жов, 2022 23:58, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 23:02
Hotab
Вчера, по неправильному маршруту зашла машина по профилю от Су-27 с тёмной, я бы сказал чёрным окрасом днища. Поискал в инете...
- Су-30?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Сер 05 жов, 2022 23:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 23:09
wild.tomcat написав: Успіх написав:
То де тут про "нові ресурси"?
Як пішли умовних 400К додому протягом 6міс., так і нових 400К прийшло на їх місце, одягли їхні куртки/бушлати, взяли їхні автомати.... сіли на їхні САУшки
Ну хіба трусів треба буде декілька своїх взяти з дому і шкарпеток - і все)))
а вміння та досвід??? хто буде змінювати людей зі вмінням і досвідом на "нульових"? що буде в той час, поки нові чогось навчаться? і який після цього результат буде? ви на заводі теж би всіх відправляли геть і набирали нових би кожних півроку? багато б ваш завод напрацював би. звісно, когось таки б замінювали, з різних причин, але б це були б поодинокі випадки, а не масово. як воно власне і працює.
така зміна через кожні пару-тройку місяців-півроку призведе до того що і солдатами толковими не буде ніхто і цивільні навички підуть по ... . і наслідки всього цього, я сподіваюся, очевидні.
Кстати, если не ошибаюсь знакомые из полиции (не патрульной) проходили три месяца обучение перед отправкой на войну
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Додано: Сер 05 жов, 2022 23:44
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Додано: Чет 06 жов, 2022 00:10
Успіх написав: wild.tomcat написав: Успіх написав:
То де тут про "нові ресурси"?
Як пішли умовних 400К додому протягом 6міс., так і нових 400К прийшло на їх місце, одягли їхні куртки/бушлати, взяли їхні автомати.... сіли на їхні САУшки
Ну хіба трусів треба буде декілька своїх взяти з дому і шкарпеток - і все)))
а вміння та досвід??? хто буде змінювати людей зі вмінням і досвідом на "нульових"? що буде в той час, поки нові чогось навчаться? і який після цього результат буде? ви на заводі теж би всіх відправляли геть і набирали нових би кожних півроку? багато б ваш завод напрацював би. звісно, когось таки б замінювали, з різних причин, але б це були б поодинокі випадки, а не масово. як воно власне і працює.
така зміна через кожні пару-тройку місяців-півроку призведе до того що і солдатами толковими не буде ніхто і цивільні навички підуть по ... . і наслідки всього цього, я сподіваюся, очевидні.
Ну, тут дві речі хочеться сказати:
1. Наївно думаєте, що отих "старих" всіх робочих на заводі вчили тривалий час практики, а не провели 2 співбесіди і 2 дня практики
(а не місяць-два)
2. То ще раз - по якому принципу/правилах - одних висмикнули з цивільного життя і тримають на "невизначений термін", а других - "висмикувати" не можна, бо посиплеться економіка і бла-бла-бла?
1. скільки їх би перед тим не вчили, наразі значення вже немає, на даний момент вони вже досвідом, бо вже якийсь час працюють та пройшлися (а може і ні) по всіляких граблях, і в порівняні з "нульовими" вони просто гуру і боги, чи майже так
2. ну так вже є. життя воно таке є, хтось по одному, хтось по другому. хтось сео, а хтось дуже далеко не сео, хтось депутат, а хтось ні і т.д. і питання не в тому, що "одних висмикнули з цивільного життя і тримають на "невизначений термін", а других - "висмикувати" не можна", а в масовості процесу, яку (масовість) власне ви пропонуєте. таки когось і з "других" теж візьмуть, але вже не в такій кількості. і мова в першу чергу навіть не про економіку, хоча куди без неї. мова про потребу. взяли рівно стільки, скільки необхідно.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 07:42
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:06
_hunter написав:
А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время
вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла. не все так просто как кажется на первый взгляд.
за бугром куча историй как люди остаются без пенсий в старость.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:13
Успіх написав:
То ще раз - по якому принципу/правилах - одних висмикнули з цивільного життя і тримають на "невизначений термін", а других - "висмикувати" не можна, бо посиплеться економіка і бла-бла-бла?
Все просто - один раз висмикнули - і економіка потрохи адаптовується. Але якщо це робити регулярно - то ситуація сильно ускладниться.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:19
sashaqbl написав:
Все просто - один раз висмикнули - і економіка потрохи адаптовується. Але якщо це робити регулярно - то ситуація сильно ускладниться.
я думаю ще є сотні тисяч людей які офіційно (або навіть по факту) безробітні, і економіка особо не постраждає. Але яка якість буде таких солдат? хтось боїться, хтось не хоче а хтось наркоман чи алкаш
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:22
mephala написав:
вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла.
саме так, уявіть хтось зробив вклад у 2005 році в гривнях в приватний фонд, і що залишиться з цих грошей у 2025-му після фін.кризи 2008, і криз 2014, ковід 2020 плюс війна 2022-хх
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