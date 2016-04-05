Хлопці(дівчата) - хоч трошки спробуйте глянути глибшеLetusrock написав:я думаю ще є сотні тисяч людей які офіційно (або навіть по факту) безробітні, і економіка особо не постраждає. Але яка якість буде таких солдат? хтось боїться, хтось не хоче а хтось наркоман чи алкаш
1 Війна - це підвищені вимоги до фізичної підготовки і психологічної стійкості
2 Ті хто мають необхідні для ЗСУ параметри ( чи Ви думаєте що 100 000+ платять за красиві очі) - вже давно десь працюють.
3 Ті хто Вам здається мають..але не працюють - як правило алко/нарко залежні, або фізично дохлі , або психологічно/морально не стійкі.
Тому
Так , у нас є моб резерв - 10 млн осіб
Так з цих 10 млн - можна призвати 5-7 млн осіб які підходять для служби в ЗСУ...
Але є проблемка - вони( ці 5-7 млн) також не байдики бють.
ПС
Одним з світових досягнень , яке різко підняло продуктивність праці це впровадження конвеєра..
На пальцях - конвеєр - це розбиття складної операції на велику кількість примітивних
Чим примітивніша операція - тим більша кількість людей здатна її осягнути.
Тому пропозиція долярчика - ускладнити процес, тобто 30 днів воюєш/30 днів працюєш - відразу в рази зменшує кількість тих хто буде ефективний в подібній ситуації( адже тепер замість одної операції людина повинна бути готовою виконувати дві)