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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2389239023912392
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:25

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Все просто - один раз висмикнули - і економіка потрохи адаптовується. Але якщо це робити регулярно - то ситуація сильно ускладниться.
я думаю ще є сотні тисяч людей які офіційно (або навіть по факту) безробітні, і економіка особо не постраждає. Але яка якість буде таких солдат? хтось боїться, хтось не хоче а хтось наркоман чи алкаш
Хлопці(дівчата) - хоч трошки спробуйте глянути глибше
1 Війна - це підвищені вимоги до фізичної підготовки і психологічної стійкості
2 Ті хто мають необхідні для ЗСУ параметри ( чи Ви думаєте що 100 000+ платять за красиві очі) - вже давно десь працюють.
3 Ті хто Вам здається мають..але не працюють - як правило алко/нарко залежні, або фізично дохлі , або психологічно/морально не стійкі.

Тому
Так , у нас є моб резерв - 10 млн осіб
Так з цих 10 млн - можна призвати 5-7 млн осіб які підходять для служби в ЗСУ...
Але є проблемка - вони( ці 5-7 млн) також не байдики бють.

ПС
Одним з світових досягнень , яке різко підняло продуктивність праці це впровадження конвеєра..
На пальцях - конвеєр - це розбиття складної операції на велику кількість примітивних
Чим примітивніша операція - тим більша кількість людей здатна її осягнути.
Тому пропозиція долярчика - ускладнити процес, тобто 30 днів воюєш/30 днів працюєш - відразу в рази зменшує кількість тих хто буде ефективний в подібній ситуації( адже тепер замість одної операції людина повинна бути готовою виконувати дві)
budivelnik
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  #<1 ... 2389239023912392
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