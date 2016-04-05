sashaqbl написав:Все просто - один раз висмикнули - і економіка потрохи адаптовується. Але якщо це робити регулярно - то ситуація сильно ускладниться.
я думаю ще є сотні тисяч людей які офіційно (або навіть по факту) безробітні, і економіка особо не постраждає. Але яка якість буде таких солдат? хтось боїться, хтось не хоче а хтось наркоман чи алкаш
Хлопці(дівчата) - хоч трошки спробуйте глянути глибше 1 Війна - це підвищені вимоги до фізичної підготовки і психологічної стійкості 2 Ті хто мають необхідні для ЗСУ параметри ( чи Ви думаєте що 100 000+ платять за красиві очі) - вже давно десь працюють. 3 Ті хто Вам здається мають..але не працюють - як правило алко/нарко залежні, або фізично дохлі , або психологічно/морально не стійкі.
Тому Так , у нас є моб резерв - 10 млн осіб Так з цих 10 млн - можна призвати 5-7 млн осіб які підходять для служби в ЗСУ... Але є проблемка - вони( ці 5-7 млн) також не байдики бють.
ПС Одним з світових досягнень , яке різко підняло продуктивність праці це впровадження конвеєра.. На пальцях - конвеєр - це розбиття складної операції на велику кількість примітивних Чим примітивніша операція - тим більша кількість людей здатна її осягнути. Тому пропозиція долярчика - ускладнити процес, тобто 30 днів воюєш/30 днів працюєш - відразу в рази зменшує кількість тих хто буде ефективний в подібній ситуації( адже тепер замість одної операції людина повинна бути готовою виконувати дві)
Баланс між цими критеріями не просто дуже хиткий, але ще й дуже залежить від суб'єктивних інтересів приймаючих рішення. Звичайно, що ці суб'єктивні інтереси відрізняються від тих, хто знаходиться безпосередньо в важких умовах окопів.
Да й серед останніх дуже різні погляди. Той же Маркус постійно підкреслює, що йому побоку те, що хтось "п'є каву" в тилу...
Мені от цікаво, як скоро в рашкованів спробують (саме спробують!) перейти до репресій? Бо інакше в їх системі ну ніяк.
Поки вони намагаються відтягнути цей момент. І потроху вимальовується модель: на місцеву владу покладається забезпечення й контроль одягом, харчами і т.д.; на центральну - озброєння, керування військами.
В перших скоро впаде початковий інтузазізьм, другі - ще більше продовжать деградувати від безвідповідальністі. Закручування гайок на цьому етапі приведе тільки до загострення внутрішньої боротьби.
Пуйло постійно відстає з рішеннями... На нашу вдачу, що при владі в рашці не гіркіни. Бо тоді ціна перемоги була б набагато більшою.
_hunter написав:А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время
вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла. не все так просто как кажется на первый взгляд. за бугром куча историй как люди остаются без пенсий в старость.
Почему сразу в частном? -- можно и в государственном. Ну или пусть наконец-то (за 30 лет-то!) разрешают выход на иностранные рынки -- раз уж типа курс на евроинтеграцию -- можно будет и в US-ном деньги держать... В любом случае солидарка -- при отсутствии положительного наклона на кривой демографического роста -- нежиснеспособна. И лучше эти страдания сразу прекратить (при наличии такого-то повода!), чем еще лет 10-20 всякие ноу-хау типа непрожиточного минимума и "условного базового дохода" изобретать...
З 1 жовтня офіційно має запрацювати американський ленд-ліз для України. Проте проблема в тому, що станом на зараз американці нам мало що можуть поставити. Причина проста – арсенали США швидко вичерпуються.
З березня ми отримали від США 560 000 снарядів калібру 155-мм для гаубиць М777. При цьому в рік американська промисловість випускає їх біля 30 000 штук – ми стільки витрачаємо за два тижні. Наразі «вільні» запаси цих снарядів в США практично вичерпані. Бо американці також мають дбати про забезпечення ними власної армії та країн-операторів, що мають на озброєні М777. Нагадаю, що американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм, і тому мають дбати про власні арсенали також. Саме в цьому причина того, що тепер американці в своїх поставках ЗСУ перейшли до гармат меншого калібру – 105-мм. Для них снаряди ще є, наразі ми вже отримали 144 000 штук.
Не краще становище і з «Джавелінами». Ми вже отримали 8500 штук. Це майже все, що було в резерві США. Річне виробництво «Джавелінів» сягає біля 800 одиниць. А отже, 10 років будуть відновлювати ці витрати. Тому в останніх повідомленнях про американську допомогу нам, ми «Джавелінів» більше не бачимо – бо їх нема фізично. Те ж саме зі «Стінгерами» - ми отримали біля 1400 штук, і більше в США їх для нас немає. Дещо схожа ситуація із «Хаймарсами». Нещодавно нам виписали 18 штук в термін від 6 місяців до 2 років. При цьому армія США досі не має чіткого плану виробництва «Хаймарсів» для своїх потреб. Плани їхнього виробництва варіюються від 24 до 96 одиниць на рік.
Висновок невтішний – американський ВПК наразі не впорюється з забезпеченням наших потреб. Все що ми отримуємо – це вже наявне з американських складів, а не вироблене під нас. Тому для повноцінного запуску ленд-лізу потрібно переводити американську промисловість на воєнні рейки. Інакше скоро постачати нам буде нема чого і ленд-ліз залишиться теорією.
detroytred написав:Мені от цікаво, як скоро в рашкованів спробують (саме спробують!) перейти до репресій? Бо інакше в їх системі ну ніяк.
Що означає в вашому розумінні "перейти до репресій"? Коли ти вийшов на площу з пустим листком і тебе тут же скручують - це не репресії? Коли перед виборами саджали всіх, хто міг хоч якось бути конкурентом кандидатам від влади - це не репресії? Як на мене таких репресій в додатку до тотальної пропаганди і пофігізму населення достатньо. Крім того, на даний момент їхній апарат ще не готовий до репресій, тому й не закрили кордони, більше того, намагаються видавити з країни всіх, хто так чи інакше має власну думку.
detroytred написав:Мені от цікаво, як скоро в рашкованів спробують (саме спробують!) перейти до репресій? Бо інакше в їх системі ну ніяк.
Що означає в вашому розумінні "перейти до репресій"? Коли ти вийшов на площу з пустим листком і тебе тут же скручують - це не репресії? Коли перед виборами саджали всіх, хто міг хоч якось бути конкурентом кандидатам від влади - це не репресії? Як на мене таких репресій в додатку до тотальної пропаганди і пофігізму населення достатньо. Крім того, на даний момент їхній апарат ще не готовий до репресій, тому й не закрили кордони, більше того, намагаються видавити з країни всіх, хто так чи інакше має власну думку.
Під репресіями він напевно мав на увазі концентраційні табори типу ГУЛАГ.
andrijk777 написав:А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік???
Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно.
Цифри трохи гірші ніж насправді, але в загальному ситуація подана вірно. Ні Росія, ні США до великої війни не готувалися. Відповідно і промисловість виготовляла рівно стільки, скільки треба було для навчальних стрільб і невелеких конфліктів на кшталт Афганістана. Можливо навіть менше - тому що було склади часів холодної війни.
_hunter написав:А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время
вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла. не все так просто как кажется на первый взгляд. за бугром куча историй как люди остаются без пенсий в старость.
Почему сразу в частном? -- можно и в государственном. Ну или пусть наконец-то (за 30 лет-то!) разрешают выход на иностранные рынки -- раз уж типа курс на евроинтеграцию -- можно будет и в US-ном деньги держать... В любом случае солидарка -- при отсутствии положительного наклона на кривой демографического роста -- нежиснеспособна. И лучше эти страдания сразу прекратить (при наличии такого-то повода!), чем еще лет 10-20 всякие ноу-хау типа непрожиточного минимума и "условного базового дохода" изобретать...
Ага, так і сказати поточним пенсам: вибачайте, ми солідарку скасовуємо, всього найкращого, далі самі борсайтеся Так само як і ті, хто багато років робив відрахування в ПФ, то "ну, ви або за кілька років назбирайте новий накопичувальний фонд, або нічого не отримаєте взагалі, то ваші проблеми".
У будь-якої проблеми є просте, гарне неправильне розв'язання. Це якраз такий приклад