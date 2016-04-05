З 1 жовтня офіційно має запрацювати американський ленд-ліз для України. Проте проблема в тому, що станом на зараз американці нам мало що можуть поставити. Причина проста – арсенали США швидко вичерпуються.З березня ми отримали від США 560 000 снарядів калібру 155-мм для гаубиць М777. При цьому в рік американська промисловість випускає їх біля 30 000 штук – ми стільки витрачаємо за два тижні. Наразі «вільні» запаси цих снарядів в США практично вичерпані. Бо американці також мають дбати про забезпечення ними власної армії та країн-операторів, що мають на озброєні М777. Нагадаю, що американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм, і тому мають дбати про власні арсенали також.Саме в цьому причина того, що тепер американці в своїх поставках ЗСУ перейшли до гармат меншого калібру – 105-мм. Для них снаряди ще є, наразі ми вже отримали 144 000 штук.Не краще становище і з «Джавелінами». Ми вже отримали 8500 штук. Це майже все, що було в резерві США. Річне виробництво «Джавелінів» сягає біля 800 одиниць. А отже, 10 років будуть відновлювати ці витрати. Тому в останніх повідомленнях про американську допомогу нам, ми «Джавелінів» більше не бачимо – бо їх нема фізично. Те ж саме зі «Стінгерами» - ми отримали біля 1400 штук, і більше в США їх для нас немає.Дещо схожа ситуація із «Хаймарсами». Нещодавно нам виписали 18 штук в термін від 6 місяців до 2 років. При цьому армія США досі не має чіткого плану виробництва «Хаймарсів» для своїх потреб. Плани їхнього виробництва варіюються від 24 до 96 одиниць на рік.Висновок невтішний – американський ВПК наразі не впорюється з забезпеченням наших потреб. Все що ми отримуємо – це вже наявне з американських складів, а не вироблене під нас. Тому для повноцінного запуску ленд-лізу потрібно переводити американську промисловість на воєнні рейки. Інакше скоро постачати нам буде нема чого і ленд-ліз залишиться теорією.цифри та дані дивитись тут: