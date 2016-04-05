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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2390239123922393
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:51

  budivelnik написав:
  Faceless написав:
Starikan написав:Мені 75, ніколи золотих не ставив, спочатку "сталеві" з напиленням під золото, потім металокерамічні. Золоті ставили років 50 тому, наприклад, мої батьки. Вважаю фото фейковим.

хто зна, може то коронки з напиленням на фото. То по суті нічого ж не міняє
Не можу стверджувати напевно( не стоматолог :D ) , але у нас є одна група населення, яке широко використовує жовті коронки ( золото це чи ні - не знаю

Вже написали, що ті зуби вкрадено вдома у якогось дантиста, вони не золоті.
Тобто їх ге ставили, а навпаки, видаляли :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:59

  Faceless написав:
_hunter написав:
  mephala написав:вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла. не все так просто как кажется на первый взгляд.
за бугром куча историй как люди остаются без пенсий в старость.

Почему сразу в частном? -- можно и в государственном. Ну или пусть наконец-то (за 30 лет-то!) разрешают выход на иностранные рынки -- раз уж типа курс на евроинтеграцию -- можно будет и в US-ном деньги держать...
В любом случае солидарка -- при отсутствии положительного наклона на кривой демографического роста -- нежиснеспособна. И лучше эти страдания сразу прекратить (при наличии такого-то повода!), чем еще лет 10-20 всякие ноу-хау типа непрожиточного минимума и "условного базового дохода" изобретать...
Ага, так і сказати поточним пенсам: вибачайте, ми солідарку скасовуємо, всього найкращого, далі самі борсайтеся
Так само як і ті, хто багато років робив відрахування в ПФ, то "ну, ви або за кілька років назбирайте новий накопичувальний фонд, або нічого не отримаєте взагалі, то ваші проблеми".

У будь-якої проблеми є просте, гарне неправильне розв'язання. Це якраз такий приклад

Ага, именно так и сказать "денег в бюджете нет, но вы там держитесь -- за сериальчик с горой золота на Майдане голосовали? -- ну вот и несите" :lol:
Причем про "денег нет" -- это же не шутка: их реально не будет -- пенсионеров (в отличии что от просто работающих бизнесов до работников) в стране меньше не стало (не станет).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:20

  mephala написав:
  _hunter написав:А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время :roll:


вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла. не все так просто как кажется на первый взгляд.
за бугром куча историй как люди остаются без пенсий в старость.

лучше самому покупать по 10 долларов каждый месяц чем отдавать неизвестно кому и надеятся что он за 30 лет пока ты не постареешь тебя не кинет.
А ведь кинут или обесценится всем прекрасно понятно что так и будет.
К сожалению все эти нововведения подаются под соусом КАК В ЕВРОПЕ. Что совсем не соответствует действительности.Не во всех станах нужно 35 !!! лет стажадля выхода на пенсию,к примеру в Польше это 25. В испании вы даже 5 лет отработав официально можете расчитывать на 200-300 евро уже пенсии не нужно 35 лет херячить. И судьи с чиновниками там не получаю зарплаты по 200-300 гривен как в небогатой нашей стране.А потом пенсии огромные из общего котла.ЕСТЬ КОРОЧЕ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ!
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:25

  konstantin kirovograd написав:
  mephala написав:
  _hunter написав:А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время :roll:


вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла. не все так просто как кажется на первый взгляд.
за бугром куча историй как люди остаются без пенсий в старость.

лучше самому покупать по 10 долларов каждый месяц чем отдавать неизвестно кому и надеятся что он за 30 лет пока ты не постареешь тебя не кинет.
\\\

Так никто и не спорит, что лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным :lol:
Но! Обязательные отчисления в ПФ с белой/серой ЗП при "копилке" никуда не денутся -- если кто-то надеялся :roll:
_hunter
 
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  #<1 ... 2390239123922393
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