Додано: Чет 06 жов, 2022 12:20

mephala написав: _hunter написав: А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время



вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла. не все так просто как кажется на первый взгляд.

за бугром куча историй как люди остаются без пенсий в старость. вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла. не все так просто как кажется на первый взгляд.за бугром куча историй как люди остаются без пенсий в старость.

лучше самому покупать по 10 долларов каждый месяц чем отдавать неизвестно кому и надеятся что он за 30 лет пока ты не постареешь тебя не кинет.А ведь кинут или обесценится всем прекрасно понятно что так и будет.К сожалению все эти нововведения подаются под соусом КАК В ЕВРОПЕ. Что совсем не соответствует действительности.Не во всех станах нужно 35 !!! лет стажадля выхода на пенсию,к примеру в Польше это 25. В испании вы даже 5 лет отработав официально можете расчитывать на 200-300 евро уже пенсии не нужно 35 лет херячить. И судьи с чиновниками там не получаю зарплаты по 200-300 гривен как в небогатой нашей стране.А потом пенсии огромные из общего котла.ЕСТЬ КОРОЧЕ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ!