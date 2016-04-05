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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:51
budivelnik написав: Faceless написав:
Starikan написав:Мені 75, ніколи золотих не ставив, спочатку "сталеві" з напиленням під золото, потім металокерамічні. Золоті ставили років 50 тому, наприклад, мої батьки. Вважаю фото фейковим.
хто зна, може то коронки з напиленням на фото. То по суті нічого ж не міняє
Не можу стверджувати напевно( не стоматолог
) , але у нас є одна група населення, яке широко використовує жовті коронки ( золото це чи ні - не знаю
Вже написали, що ті зуби вкрадено вдома у якогось дантиста, вони не золоті.
Тобто їх ге ставили, а навпаки, видаляли
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Додано: Чет 06 жов, 2022 11:59
Faceless написав: _hunter написав: mephala написав:
вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла. не все так просто как кажется на первый взгляд.
за бугром куча историй как люди остаются без пенсий в старость.
Почему сразу в частном? -- можно и в государственном. Ну или пусть наконец-то (за 30 лет-то!) разрешают выход на иностранные рынки -- раз уж типа курс на евроинтеграцию -- можно будет и в US-ном деньги держать...
В любом случае солидарка -- при отсутствии положительного наклона на кривой демографического роста -- нежиснеспособна. И лучше эти страдания сразу прекратить (при наличии такого-то повода!), чем еще лет 10-20 всякие ноу-хау типа непрожиточного минимума и "условного базового дохода" изобретать...
Ага, так і сказати поточним пенсам: вибачайте, ми солідарку скасовуємо, всього найкращого, далі самі борсайтеся
Так само як і ті, хто багато років робив відрахування в ПФ, то "ну, ви або за кілька років назбирайте новий накопичувальний фонд, або нічого не отримаєте взагалі, то ваші проблеми".
У будь-якої проблеми є просте, гарне неправильне розв'язання. Це якраз такий приклад
Ага, именно так и сказать "денег в бюджете нет, но вы там держитесь -- за сериальчик с горой золота на Майдане голосовали? -- ну вот и несите"
Причем про "денег нет" -- это же не шутка: их реально не будет -- пенсионеров (в отличии что от просто работающих бизнесов до работников) в стране меньше не стало (не станет).
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:20
mephala написав: _hunter написав:
А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время
вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла. не все так просто как кажется на первый взгляд.
за бугром куча историй как люди остаются без пенсий в старость.
лучше самому покупать по 10 долларов каждый месяц чем отдавать неизвестно кому и надеятся что он за 30 лет пока ты не постареешь тебя не кинет.
А ведь кинут или обесценится всем прекрасно понятно что так и будет.
К сожалению все эти нововведения подаются под соусом КАК В ЕВРОПЕ. Что совсем не соответствует действительности.Не во всех станах нужно 35 !!! лет стажадля выхода на пенсию,к примеру в Польше это 25. В испании вы даже 5 лет отработав официально можете расчитывать на 200-300 евро уже пенсии не нужно 35 лет херячить. И судьи с чиновниками там не получаю зарплаты по 200-300 гривен как в небогатой нашей стране.А потом пенсии огромные из общего котла.ЕСТЬ КОРОЧЕ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ!
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:25
konstantin kirovograd написав: mephala написав: _hunter написав:
А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время
вы готовы делать накопления в частном фонде? не думаете что такой фонд через 20 лет скажет - ну не смогла, не смогла. не все так просто как кажется на первый взгляд.
за бугром куча историй как люди остаются без пенсий в старость.
лучше самому покупать по 10 долларов каждый месяц чем отдавать неизвестно кому и надеятся что он за 30 лет пока ты не постареешь тебя не кинет.
\\\
Так никто и не спорит, что лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным
Но! Обязательные отчисления в ПФ с белой/серой ЗП при "копилке" никуда не денутся -- если кто-то надеялся
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:48
andrijk777 написав: sashaqbl написав: detroytred написав:
Мені от цікаво, як скоро в рашкованів спробують (саме спробують!) перейти до репресій?
Бо інакше в їх системі ну ніяк.
Що означає в вашому розумінні "перейти до репресій"? Коли ти вийшов на площу з пустим листком і тебе тут же скручують - це не репресії? Коли перед виборами саджали всіх, хто міг хоч якось бути конкурентом кандидатам від влади - це не репресії?
Як на мене таких репресій в додатку до тотальної пропаганди і пофігізму населення достатньо.
Крім того, на даний момент їхній апарат ще не готовий до репресій, тому й не закрили кордони, більше того, намагаються видавити з країни всіх, хто так чи інакше має власну думку.
Під репресіями він напевно мав на увазі концентраційні табори типу ГУЛАГ.
))))))))))))))))))))))))))))
Мова овсім про інше.
Про репресії (покарання) відповідальних осіб. На тих ділянках, де стався провал.
Від фронтових поразок до воєнкоматівських, райадміністрацій, міністерств та тощо.
З репресіями пересічних, тобто по лінії МВД в них провалів нема))
Тобто з простими орками.
А орда тоді на щось здатна, коли до нігтя прижали можновладців...
З.и.
Насмішили так насмішили))
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:53
_hunter написав:
Ага, именно так и сказать "денег в бюджете нет, но вы там держитесь -- за сериальчик с горой золота на Майдане голосовали? -- ну вот и несите"
Причем про "денег нет" -- это же не шутка: их реально не будет -- пенсионеров (в отличии что от просто работающих бизнесов до работников) в стране меньше не стало (не станет).
І тоді вони оберуть якихось ще гірших, ніж слуги.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 14:00
detroytred написав:
Мова овсім про інше.
Про репресії (покарання) відповідальних осіб. На тих ділянках, де стався провал.
Від фронтових поразок до воєнкоматівських, райадміністрацій, міністерств та тощо.
Не вірю в можливість репресій когось зверху.Для цього потрібна тоталітарна система, а не напівавторитарна олігократія. Крадуть всі на всіх рівнях, і пошук винних може закінчитися розвалом системи. Максимум - це кілька гучних звільнень.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 14:06
detroytred написав: _hunter написав:
Ага, именно так и сказать "денег в бюджете нет, но вы там держитесь -- за сериальчик с горой золота на Майдане голосовали? -- ну вот и несите"
Причем про "денег нет" -- это же не шутка: их реально не будет -- пенсионеров (в отличии что от просто работающих бизнесов до работников) в стране меньше не стало (не станет).
І тоді вони оберуть якихось ще гірших, ніж слуги.
Слугам второй срок и так не светит.
Если имеется в виду, что выберут каких-нить популистов-фантикопечатателей -- это просто будет вариант "Ладно, батюшка, пойдем длинным путем"
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Додано: Чет 06 жов, 2022 14:22
sashaqbl написав: detroytred написав:
Мова овсім про інше.
Про репресії (покарання) відповідальних осіб. На тих ділянках, де стався провал.
Від фронтових поразок до воєнкоматівських, райадміністрацій, міністерств та тощо.
Не вірю в можливість репресій когось зверху.Для цього потрібна тоталітарна система, а не напівавторитарна олігократія. Крадуть всі на всіх рівнях, і пошук винних може закінчитися розвалом системи. Максимум - це кілька гучних звільнень.
Тому я й підкреслив -- спробують. Саме спробують.
Бо без цього ніяк. В орді. Тому повинні спробувати.
До речі, оце й буде показником! того, що найвищій владі (пуйлу і оточенню) дійсно!!!!! дуже!!!! потрібен результат.
Коли під ніж почнуть класти не оті тисячі пересічних орків, а своїх можновладців нижчого рівня, ніж самі.
Це означає, що дуже потрібен результат.
За будь-яку ціну.
А пересічні орки ... це не ціна...
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Додано: Чет 06 жов, 2022 14:24
_hunter написав:
Слугам второй срок и так не светит.
Если имеется в виду, что выберут каких-нить популистов-фантикопечатателей -- это просто будет вариант "Ладно, батюшка, пойдем длинным путем"
А якщо знов "крепких хозяйственников" тільки в іншому одягу?
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