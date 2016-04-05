Додано: Чет 06 жов, 2022 16:26

Letusrock написав: Я думаю краще рахувати 50 долларів (як відрахування з середньої з/п 10тис), або у випадку ФОПа - 100дол Я думаю краще рахувати 50 долларів (як відрахування з середньої з/п 10тис), або у випадку ФОПа - 100дол

даже если сейчас откладывать по 50 баксов то тоже будет кукиш.через 20 лет от них останется 50% покупательской способности если не меньше.например 20 лет назад на 50 баксов можно было месяц жить худо бедно а сейчас только копыта откинуть. и не потому что бакс обесценился (хотя и это есть) а потому что у нас цены постепенно выравниваются под европейские.попробуйте в Европе откладывать 50 евро в месяц - че на пенсии делать то потом?потому ИМХО сейчас солидарка только. иначе будет писец через 20 лет когда будут толпы народа в Киеве которые останутся вообще с голой пятой точкой.