konstantin kirovograd написав:лучше самому покупать по 10 долларов каждый месяц чем отдавать неизвестно кому и надеятся что он за 30 лет пока ты не постареешь тебя не кинет.
считаем. страховой стаж 30 лет. за это время вы накопите 3600 баксов (30*12*10). так как вы никому не доверяете то держать их будете дома - банк же тоже может схлопнуться. сколько на пенсии хотите прожить? лет 15? т.е. ваша самостоятельная пенсия будет 20 баксов в месяц. или по нынешним меркам 800 грн.
ЗЫ плюс не забывайте что отложенные 10 баксов в начале нулевых (когда з/п в 100 баксов была уже довольно приличной) и сейчас отложенные 10 баксов это две разные вещи. потому если никому не доверять - то нихрена вы в матрасе себе на пенсию не насобираете.
mephala написав:плюс не забывайте что отложенные 10 баксов в начале нулевых (когда з/п в 100 баксов была уже довольно приличной) и сейчас отложенные 10 баксов это две разные вещи.
в довоєнний час був сенс вкладати не в матрац а в СЕС наприклад, або в гіршому випадку в якусь малосімейку для здачі. Але це все для людей що можуть відкласти більше ніж 10 баксів (з такою сумою в любому випадку голодна смерть на пенсії)
Я думаю краще рахувати 50 долларів (як відрахування з середньої з/п 10тис), або у випадку ФОПа - 100дол
_hunter написав:Слугам второй срок и так не светит. Если имеется в виду, что выберут каких-нить популистов-фантикопечатателей -- это просто будет вариант "Ладно, батюшка, пойдем длинным путем"
А якщо знов "крепких хозяйственников" тільки в іншому одягу?
Да кого не выбирай -- денег в бюджете больше не станет, а пенсионеров не станет меньше. Поэтому тут или правильный или долгий или еще более долгий путь -- повысить "проклятым алегархам налоги", а "честным трудягам понизить" (вот прямо как в Британии ), дождаться закрытия остатков бизнесов -- и вот уже потом отменить наконец-то солидарку...
Letusrock написав:Я думаю краще рахувати 50 долларів (як відрахування з середньої з/п 10тис), або у випадку ФОПа - 100дол
даже если сейчас откладывать по 50 баксов то тоже будет кукиш. через 20 лет от них останется 50% покупательской способности если не меньше. например 20 лет назад на 50 баксов можно было месяц жить худо бедно а сейчас только копыта откинуть. и не потому что бакс обесценился (хотя и это есть) а потому что у нас цены постепенно выравниваются под европейские. попробуйте в Европе откладывать 50 евро в месяц - че на пенсии делать то потом?
потому ИМХО сейчас солидарка только. иначе будет писец через 20 лет когда будут толпы народа в Киеве которые останутся вообще с голой пятой точкой.
Вибачте, що не про пенсії та не про політику... "російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Зокрема, пошкоджена річкова переправа через Дніпро в цьому районі залишається для них одним з небагатьох доступних шляхів для поповнення сил. "рф стоїть перед дилемою: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш стійкою; але політичним імперативом буде залишатися і оборонятися", - вважає британська розвідка. Зазначається також, що рф залучила до оборони Херсона більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу. Росія наразі має мало додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі. Посилання на огляд: https://twitter.com/DefenceHQ/status/15 ... 9991956480
fler написав:російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Русня в новинах таке пише:
Украинская армия перебросила на линию соприкосновения в Запорожской области максимальное количество военной техники и солдат за весь период спецоперации. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Зрештою, це логічний напрям удару після правого берега.
Letusrock написав:Я думаю краще рахувати 50 долларів (як відрахування з середньої з/п 10тис), або у випадку ФОПа - 100дол
даже если сейчас откладывать по 50 баксов то тоже будет кукиш. через 20 лет от них останется 50% покупательской способности если не меньше. например 20 лет назад на 50 баксов можно было месяц жить худо бедно а сейчас только копыта откинуть. и не потому что бакс обесценился (хотя и это есть) а потому что у нас цены постепенно выравниваются под европейские. попробуйте в Европе откладывать 50 евро в месяц - че на пенсии делать то потом?
потому ИМХО сейчас солидарка только. иначе будет писец через 20 лет когда будут толпы народа в Киеве которые останутся вообще с голой пятой точкой.
А с солидаркой писец будет уже лет через 5 максимум: ПФ в 21-м году четверть своего бюджета из "бюджета" выгребал. А как я уже писал: в этом году общие поступления в бюджет очень сильно сократятся. И фиг с ним -- с этим годом -- сейчас шаровое бабло EU/US заливают. Что будет, когда заливать перестанут?..