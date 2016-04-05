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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2392239323942395>
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 15:41

  konstantin kirovograd написав:лучше самому покупать по 10 долларов каждый месяц чем отдавать неизвестно кому и надеятся что он за 30 лет пока ты не постареешь тебя не кинет.


считаем. страховой стаж 30 лет. за это время вы накопите 3600 баксов (30*12*10).
так как вы никому не доверяете то держать их будете дома - банк же тоже может схлопнуться.
сколько на пенсии хотите прожить? лет 15?
т.е. ваша самостоятельная пенсия будет 20 баксов в месяц. или по нынешним меркам 800 грн.

ЗЫ
плюс не забывайте что отложенные 10 баксов в начале нулевых (когда з/п в 100 баксов была уже довольно приличной) и сейчас отложенные 10 баксов это две разные вещи.
потому если никому не доверять - то нихрена вы в матрасе себе на пенсию не насобираете.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:плюс не забывайте что отложенные 10 баксов в начале нулевых (когда з/п в 100 баксов была уже довольно приличной) и сейчас отложенные 10 баксов это две разные вещи.


в довоєнний час був сенс вкладати не в матрац а в СЕС наприклад, або в гіршому випадку в якусь малосімейку для здачі. Але це все для людей що можуть відкласти більше ніж 10 баксів (з такою сумою в любому випадку голодна смерть на пенсії)

Я думаю краще рахувати 50 долларів (як відрахування з середньої з/п 10тис), або у випадку ФОПа - 100дол
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:23

  detroytred написав:
  _hunter написав:Слугам второй срок и так не светит.
Если имеется в виду, что выберут каких-нить популистов-фантикопечатателей -- это просто будет вариант "Ладно, батюшка, пойдем длинным путем"

А якщо знов "крепких хозяйственников" тільки в іншому одягу?

Да кого не выбирай -- денег в бюджете больше не станет, а пенсионеров не станет меньше. Поэтому тут или правильный или долгий или еще более долгий путь -- повысить "проклятым алегархам налоги", а "честным трудягам понизить" (вот прямо как в Британии :lol: ), дождаться закрытия остатков бизнесов -- и вот уже потом отменить наконец-то солидарку...
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:26

  Letusrock написав:Я думаю краще рахувати 50 долларів (як відрахування з середньої з/п 10тис), або у випадку ФОПа - 100дол


даже если сейчас откладывать по 50 баксов то тоже будет кукиш.
через 20 лет от них останется 50% покупательской способности если не меньше.
например 20 лет назад на 50 баксов можно было месяц жить худо бедно а сейчас только копыта откинуть. и не потому что бакс обесценился (хотя и это есть) а потому что у нас цены постепенно выравниваются под европейские.
попробуйте в Европе откладывать 50 евро в месяц - че на пенсии делать то потом? :roll:

потому ИМХО сейчас солидарка только. иначе будет писец через 20 лет когда будут толпы народа в Киеве которые останутся вообще с голой пятой точкой.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:потому ИМХО сейчас солидарка только. иначе будет писец через 20 лет когда будут толпы народа в Киеве которые останутся вообще с голой пятой точкой.


так ситуація безвихідна, пересічним із з/п 10 тис. залишається тільки надіятися що завжди будуть молоді і здорові, ніколи зуб не заболить і холодильник не здохне
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:37

З розвідогляду Міноборони Британії

Вибачте, що не про пенсії та не про політику...
"російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Зокрема, пошкоджена річкова переправа через Дніпро в цьому районі залишається для них одним з небагатьох доступних шляхів для поповнення сил.
"рф стоїть перед дилемою: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш стійкою; але політичним імперативом буде залишатися і оборонятися", - вважає британська розвідка.
Зазначається також, що рф залучила до оборони Херсона більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу. Росія наразі має мало додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі.
Посилання на огляд: https://twitter.com/DefenceHQ/status/15 ... 9991956480
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Русня в новинах таке пише:
Украинская армия перебросила на линию соприкосновения в Запорожской области максимальное количество военной техники и солдат за весь период спецоперации. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Зрештою, це логічний напрям удару після правого берега.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:51

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Ну и отсюда выводы нападет Лукашенко или нет

Лука уже напал и давно, ещё с 24.02.2022

Белорусские войска принимали участие в оккупации Черниговской области, но не участвовали в боевых действиях. Выполняли полицейские функции

Опять же, Беларусь предоставила свои аэродромы для российской авиации
С территории Белоруси выполнялись запуски ракет по Украине
А это прямое участие Белоруси в войне против Украины

Так что, твой посыл нападёт Лука или нет - неверный, в принципе

Необходимо анализировать, где и когда Лука нападёт в очередной раз

Собственно ...
Уранці російські бомбардувальники Ту-22М3 з повітря Білорусі вдарили ракетами по Україні – Генштаб
За його словами, ракети були запущені по території України ланкою з чотирьох бомбардувальників Ту-22М3.

"Попереднє застосування авіації з цього напрямку було зафіксовано 28 серпня", – повідомив бригадний генерал.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:53

  mephala написав:
  Letusrock написав:Я думаю краще рахувати 50 долларів (як відрахування з середньої з/п 10тис), або у випадку ФОПа - 100дол


даже если сейчас откладывать по 50 баксов то тоже будет кукиш.
через 20 лет от них останется 50% покупательской способности если не меньше.
например 20 лет назад на 50 баксов можно было месяц жить худо бедно а сейчас только копыта откинуть. и не потому что бакс обесценился (хотя и это есть) а потому что у нас цены постепенно выравниваются под европейские.
попробуйте в Европе откладывать 50 евро в месяц - че на пенсии делать то потом? :roll:

потому ИМХО сейчас солидарка только. иначе будет писец через 20 лет когда будут толпы народа в Киеве которые останутся вообще с голой пятой точкой.

А с солидаркой писец будет уже лет через 5 максимум: ПФ в 21-м году четверть своего бюджета из "бюджета" выгребал.
А как я уже писал: в этом году общие поступления в бюджет очень сильно сократятся. И фиг с ним -- с этим годом -- сейчас шаровое бабло EU/US заливают. Что будет, когда заливать перестанут?..
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:56

  _hunter написав:
  _hunter написав:А я давно говорил: хоронить солидарку нужно. Причем просто хоронить -- как поляки в свое время. А после войны (с таким-то поводом) -- самое время :roll:

Так никто и не спорит, что лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным :lol:
Но! Обязательные отчисления в ПФ с белой/серой ЗП при "копилке" никуда не денутся -- если кто-то надеялся :roll:

Как-то плохо совмещается "хоронить солидарку" и "отчисления никуда не денутся" ...
pesikot
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