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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 06 жов, 2022 17:13
sashaqbl написав: Успіх написав:
Навіть, якщо за 20р. купити лише одну однушку і здавати її в оренду, то все одно це буде, як 2 чи 3 стандартні пенсії пересічних пенсіонерів
Ага. Особливо десь в Маріуполі або Краматорську.
Я внизу свого допису написав про форс-мажори.Є кращі варіанти
, ніж мною запропонований?
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 06 жов, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 17:25
_hunter написав:
А с солидаркой писец будет уже лет через 5 максимум: ПФ в 21-м году четверть своего бюджета из "бюджета" выгребал.
А как я уже писал: в этом году общие поступления в бюджет очень сильно сократятся. И фиг с ним -- с этим годом -- сейчас шаровое бабло EU/US заливают. Что будет, когда заливать перестанут?..
Если сократяться общие поступления в бюджет, значит с делами в стране всё плохо
И с доходами граждан, в том числе
То откуда возьмутся деньги на накопительное ?
Теоретики хреновы ...
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Додано: Чет 06 жов, 2022 18:33
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Додано: Чет 06 жов, 2022 18:41
andrijk777 написав:
А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік???
Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно.
*для далеких і тупих відразу надам деяку статистику - орки витрачали приблизно 50 000 снарядів В ДЕНЬ!
Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 18:46
Starikan написав: andrijk777 написав:
А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік???
Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно.
*для далеких і тупих відразу надам деяку статистику - орки витрачали приблизно 50 000 снарядів В ДЕНЬ!
Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.
Але ракетами та авіацією - можуть
Розумієте до чого я ?
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