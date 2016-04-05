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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2392239323942395
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:13

Критикуючи - пропонуйТЕ!©

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Навіть, якщо за 20р. купити лише одну однушку і здавати її в оренду, то все одно це буде, як 2 чи 3 стандартні пенсії пересічних пенсіонерів

Ага. Особливо десь в Маріуполі або Краматорську.

Я внизу свого допису написав про форс-мажори.
Є кращі варіанти, ніж мною запропонований?
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 06 жов, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:25

  _hunter написав:А с солидаркой писец будет уже лет через 5 максимум: ПФ в 21-м году четверть своего бюджета из "бюджета" выгребал.
А как я уже писал: в этом году общие поступления в бюджет очень сильно сократятся. И фиг с ним -- с этим годом -- сейчас шаровое бабло EU/US заливают. Что будет, когда заливать перестанут?..

Если сократяться общие поступления в бюджет, значит с делами в стране всё плохо
И с доходами граждан, в том числе
То откуда возьмутся деньги на накопительное ?

Теоретики хреновы ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:11

Повертаємось до ̶ї̶х̶н̶і̶х̶ наших баранів))

Цікава математика на рф:
2 чмобіка = 5кг мінтая + 1 баран
:lol: :lol: :lol:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:33

  fler написав:Цікава математика на рф:
2 чмобіка = 5кг мінтая + 1 баран
:lol: :lol: :lol:

"Цікаві досліди" (с)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:41

  andrijk777 написав:А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік???
Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно.
*для далеких і тупих відразу надам деяку статистику - орки витрачали приблизно 50 000 снарядів В ДЕНЬ!

Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:46

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік???
Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно.
*для далеких і тупих відразу надам деяку статистику - орки витрачали приблизно 50 000 снарядів В ДЕНЬ!

Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.

Але ракетами та авіацією - можуть
Розумієте до чого я ?
pesikot
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