_hunter написав:А с солидаркой писец будет уже лет через 5 максимум: ПФ в 21-м году четверть своего бюджета из "бюджета" выгребал. А как я уже писал: в этом году общие поступления в бюджет очень сильно сократятся. И фиг с ним -- с этим годом -- сейчас шаровое бабло EU/US заливают. Что будет, когда заливать перестанут?..
Если сократяться общие поступления в бюджет, значит с делами в стране всё плохо И с доходами граждан, в том числе То откуда возьмутся деньги на накопительное ?
andrijk777 написав:А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік??? Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно. *для далеких і тупих відразу надам деяку статистику - орки витрачали приблизно 50 000 снарядів В ДЕНЬ!
Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.
andrijk777 написав:А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік??? Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно. *для далеких і тупих відразу надам деяку статистику - орки витрачали приблизно 50 000 снарядів В ДЕНЬ!
Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.
Але ракетами та авіацією - можуть Розумієте до чого я ?
fler написав:Цікава математика на рф: 2 чмобіка = 5кг мінтая + 1 баран
"Цікаві досліди" (с)
Креативність в рф зашкалює По живому барану получает семья каждого мобилизованного в Туве. https://www.fontanka.ru/2022/09/30/71698583/ Власти Сахалина в рамках «акции поддержки» решили раздать по 5 кг рыбы семьям мобилизованных для участия в специальной военной операции (СВО) на территории Украины. https://newizv .ru/news/society/04-10-2022/roditelyam-mobilizovannyh-na-sahaline-vydadut-po-5-kg-ryby