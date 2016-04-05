andrijk777 написав:А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік??? Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно. *для далеких і тупих відразу надам деяку статистику - орки витрачали приблизно 50 000 снарядів В ДЕНЬ!
Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.
Але ракетами та авіацією - можуть Розумієте до чого я ?
съездил с ночёвкой на дачу, под линию, удивила вчера тишина, стрельбы небыло от слова совсем, правда на следующий день, под утро начал работать их 120й миномёт по Каменскому, Степногорску, Приморскому, потом вдалеке отработала наша арта, на дильнюю, приходов не слышно, потом опять тишина...ну и как обычно, после обстрелов света вчера сегодня небыло...
fler написав:Цікава математика на рф: 2 чмобіка = 5кг мінтая + 1 баран
"Цікаві досліди" (с)
Креативність в рф зашкалює По живому барану получает семья каждого мобилизованного в Туве. https://www.fontanka.ru/2022/09/30/71698583/ Власти Сахалина в рамках «акции поддержки» решили раздать по 5 кг рыбы семьям мобилизованных для участия в специальной военной операции (СВО) на территории Украины. https://newizv .ru/news/society/04-10-2022/roditelyam-mobilizovannyh-na-sahaline-vydadut-po-5-kg-ryby
Как говорила Раневская
"Деньги съедены, а позор остался." — Фаина Георгиевна Раневская
А тут рыба съедена, а сыночка - мёртвый и Гранту не дали
"Україні вдалося запобігти більшості російських атак, але ми очікуємо збільшення кількості ракетних ударів РФ по критично важливій українській інфраструктурі найближчими тижнями", – заявив колишній глава НАТО Андерс Фог Расмуссен і закликав передати Україні всі засоби, які необхідні для захисту від ракетних атак. https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... y-politico
Faceless написав: У будь-якої проблеми є просте, гарне неправильне розв'язання. Це якраз такий приклад
Как раз давно, по каждому "поводу" формирования "новых обдарованных" в зале Верховної Ради. Здесь даётся пояснение, что по определению НЕТ иного вида противостояния организованной преступности НЕТ, как полное физическое истребление Врага. Заявления "Неполноценных депутантов", коим родители покупали места в парламенте не далее, как третьего дня выкладывал - не поленился. Что Первый, и самый лютый Враг Украины - управляет Украиной "за гроші платників податків" блокирует производство той же эффективной и доступной зброї. А под видом дурачка - собирает у пенсов последнее "На БПЛА"...., на ,,,,.
_hunter написав:Ага, именно так и сказать "денег в бюджете нет, но вы там держитесь -- за сериальчик с горой золота на Майдане голосовали? -- ну вот и несите" Причем про "денег нет" -- это же не шутка: их реально не будет -- пенсионеров (в отличии что от просто работающих бизнесов до работников) в стране меньше не стало (не станет).
Ві, вероятно не представляете, сколько стоит жизнь в Монако? Или В Вене? А чего стоит только недвижимость в Лондоне... - Денег им самим не хватает! - А Вы пенсию подавай... - Работай....