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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2393239423952396>
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:06

  sashaqbl написав:
  fler написав:російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Русня в новинах таке пише:
Украинская армия перебросила на линию соприкосновения в Запорожской области максимальное количество военной техники и солдат за весь период спецоперации. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Зрештою, це логічний напрям удару після правого берега.

на Мелитополь
если 5т+ бойцов обученных в Англии там то при наличии техники на этом направлении можно ждать интересные события
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:12

  Starikan написав:Зато он погиб "за православие и чтобы у ребенка были папа и мама" (с)
Будут гордиться и ходить на парады с портретом.

Він загинув, щоб руцький мір (православ'я, мама-тато і т.д.) був в Україні.

На їх скрєпи ніхто напряму не посягав. Для захисту достатньо було відгородитися, як свого часу совок.
Й скрепіти до схочу, розповідаючи про загниваючий захід.

Моє бачення: нічого критичного в їх смаках)) нема. На смак та колір товаришів нема. Нехай хочуть хоч чого і носяться хоч з чим, але якого біса в чужу країну полізли...
І головне - зі зброєю.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:14

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Мова овсім про інше.
Про репресії (покарання) відповідальних осіб. На тих ділянках, де стався провал.
Від фронтових поразок до воєнкоматівських, райадміністрацій, міністерств та тощо.

Не вірю в можливість репресій когось зверху.Для цього потрібна тоталітарна система, а не напівавторитарна олігократія. Крадуть всі на всіх рівнях, і пошук винних може закінчитися розвалом системи. Максимум - це кілька гучних звільнень.

"У кого в руках вожжи - тот и правит!"
"Слуги" в гавне уже публично успели вываляться. Последнее: https://bastion.tv/stavlenika-zelenskog ... ven_n49495
Восстановление Законности возможно, в границах Украины - только с использованием всех возможностей Вооруженных сил.
Предварительно стоит отметить, что "некоторые папередники" получили "Героя" за грабежи в правительственном квартале пенсов....
Официально на 120 ярдов грн, по моей информации на размер цифр в 3 раза больше и в американских деньгах.
"Это тёплое место... - Марбелье" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 06 жов, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:18

  sashaqbl написав:
  fler написав:російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Русня в новинах таке пише:
Украинская армия перебросила на линию соприкосновения в Запорожской области максимальное количество военной техники и солдат за весь период спецоперации. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Зрештою, це логічний напрям удару після правого берега.

Это не совсем так.
Просто они этим мотивирую тотальное уничтожение всего живого ракетами и артиллерией.
Там, ВСУ отсутствовали по определению - единственно БТГ что Вёл Азов на Марик.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:21

Разбитые колоны под Лиманом:
https://t.me/Ukraine_365News/38163
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:44

  sergey_sryvkin написав:
  budivelnik написав:
  Faceless написав:хто зна, може то коронки з напиленням на фото. То по суті нічого ж не міняє
Не можу стверджувати напевно( не стоматолог :D ) , але у нас є одна група населення, яке широко використовує жовті коронки ( золото це чи ні - не знаю

Вже написали, що ті зуби вкрадено вдома у якогось дантиста, вони не золоті.
Тобто їх ге ставили, а навпаки, видаляли :)

Я ошибся, до освобождения Запорожской области ещё далеко.
https://bastion.tv/putinska-rf-perevers ... inu_n49480
Але найбільше і найогидніше те, що тюрма народів під п'ятою московського Кремля планує перевершити сталінський СССР із ГУЛАГом.

До такого висновку після виявлення злочинів росіян у селі Піски-Радьківські на Харківщині прийшла політолог Олеся Яхно, передає медіаагенція "Останній Бастіон".

Вона певна, що маленьке село після деокупації нагадує Бухенвальд у мініатюрі, адже російські загарбники за прикладом нацистів виривали золоті зуби у ще живих, але закатованих українців.

«Наслідки окупації після звільнення українських територій – один з проявів світоглядної складової цієї війни. От зараз знайдені коробки з зубними протезами. Розумієте? Коробки з зубними протезами? Будь-яка прото/імперія – це стандарти, зразки та стиль. От росія їх продемонструвала», – підсумувала Олеся Яхно.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:53

Цікаво

Після вторгнення російських військ в Україну з-за кордону було поставлено близько 20 тис. терміналів Starlink. Зокрема, 5 тис. із них наша країна отримала від USAID. Постачання ще 5 тис. пристроїв забезпечив уряд Польщі. Міністри трансформації держав Євросоюзу організували передачу Україні ще 5 тис. терміналів Starlink. Всі інші були поставлені в країну приватними компаніями.
Крім Starlink американський бізнесмен Ілон Маск допомагає Україні енергосховищами Tesla Powerwall. Їх використовують для забезпечення електроенергією жителів знеструмлених гарячих точок. Україна безоплатно отримала від Tesla приблизно 50 000 енергосховищ.
https://prostomob.com/uk/113435-minczyf ... v-starlink
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:53

  detroytred написав:Мені от цікаво, як скоро в рашкованів спробують (саме спробують!) перейти до репресій?
Бо інакше в їх системі ну ніяк.
Не репресии?
    Владимиру Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене

    В России возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:21

В России "ДНР", "ЛНР", Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ конституции России.
https://donpress.com/news/06-10-2022-pu ... ituciyu-rf
Новая редакция «конституции» государства-агрессора обнародована на официальном портале правовой информации.

Скан этой лабуды не выставляю - можете посмотреть по ссылке например:
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А это страшное, словно ....

Гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий предупредил, что детей из оккупированых территорий областий будут вывозить в Крым.
https://donpress.com/news/06-10-2022-ga ... hya-v-krym
Как сообщает Риа-Мелитополь, такая же ситуация с вывозом детей в Россию была и в Мариуполе.

"Детвору по возможности будем вывозить в Крым, хотя бы убрать их из-под обстрелов", - заявил коллаборант.

На самом деле российские оккупанты в очереднной раз пытаются прикрыться украинскими детьми, как живым щитом, пишет автор издания.

Поэтому оккупанты объявили, что начинают кампанию по массовой отправке мелитопольских детей в Крым.

РФ незаконный вывоз украинских детей с оккупированных територий интерпретирует как эвакуацию. Тюмень, Иркутск, Кемерово, Алтай – в эти российские города враг незаконно вывез более тысячи украинских детей, проживавших в Мариуполе.

Отмечается, что малышей незаконно усыновили в разных регионах страны-террориста. Еще более трехсот нелегально вывезенных из страны украинских малышей рашисты разместили в заведениях содержания Краснодарского края.
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