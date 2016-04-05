fler написав:російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Русня в новинах таке пише:
Украинская армия перебросила на линию соприкосновения в Запорожской области максимальное количество военной техники и солдат за весь период спецоперации. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Зрештою, це логічний напрям удару після правого берега.
на Мелитополь если 5т+ бойцов обученных в Англии там то при наличии техники на этом направлении можно ждать интересные события
detroytred написав:Мова овсім про інше. Про репресії (покарання) відповідальних осіб. На тих ділянках, де стався провал. Від фронтових поразок до воєнкоматівських, райадміністрацій, міністерств та тощо.
Не вірю в можливість репресій когось зверху.Для цього потрібна тоталітарна система, а не напівавторитарна олігократія. Крадуть всі на всіх рівнях, і пошук винних може закінчитися розвалом системи. Максимум - це кілька гучних звільнень.
"У кого в руках вожжи - тот и правит!" "Слуги" в гавне уже публично успели вываляться. Последнее: https://bastion.tv/stavlenika-zelenskog ... ven_n49495 Восстановление Законности возможно, в границах Украины - только с использованием всех возможностей Вооруженных сил. Предварительно стоит отметить, что "некоторые папередники" получили "Героя" за грабежи в правительственном квартале пенсов.... Официально на 120 ярдов грн, по моей информации на размер цифр в 3 раза больше и в американских деньгах. "Это тёплое место... - Марбелье"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 06 жов, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Русня в новинах таке пише:
Украинская армия перебросила на линию соприкосновения в Запорожской области максимальное количество военной техники и солдат за весь период спецоперации. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Зрештою, це логічний напрям удару після правого берега.
Это не совсем так. Просто они этим мотивирую тотальное уничтожение всего живого ракетами и артиллерией. Там, ВСУ отсутствовали по определению - единственно БТГ что Вёл Азов на Марик.
Але найбільше і найогидніше те, що тюрма народів під п'ятою московського Кремля планує перевершити сталінський СССР із ГУЛАГом.
До такого висновку після виявлення злочинів росіян у селі Піски-Радьківські на Харківщині прийшла політолог Олеся Яхно, передає медіаагенція "Останній Бастіон".
Вона певна, що маленьке село після деокупації нагадує Бухенвальд у мініатюрі, адже російські загарбники за прикладом нацистів виривали золоті зуби у ще живих, але закатованих українців.
«Наслідки окупації після звільнення українських територій – один з проявів світоглядної складової цієї війни. От зараз знайдені коробки з зубними протезами. Розумієте? Коробки з зубними протезами? Будь-яка прото/імперія – це стандарти, зразки та стиль. От росія їх продемонструвала», – підсумувала Олеся Яхно.
Після вторгнення російських військ в Україну з-за кордону було поставлено близько 20 тис. терміналів Starlink. Зокрема, 5 тис. із них наша країна отримала від USAID. Постачання ще 5 тис. пристроїв забезпечив уряд Польщі. Міністри трансформації держав Євросоюзу організували передачу Україні ще 5 тис. терміналів Starlink. Всі інші були поставлені в країну приватними компаніями. Крім Starlink американський бізнесмен Ілон Маск допомагає Україні енергосховищами Tesla Powerwall. Їх використовують для забезпечення електроенергією жителів знеструмлених гарячих точок. Україна безоплатно отримала від Tesla приблизно 50 000 енергосховищ. https://prostomob.com/uk/113435-minczyf ... v-starlink
В России "ДНР", "ЛНР", Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ конституции России. https://donpress.com/news/06-10-2022-pu ... ituciyu-rf Новая редакция «конституции» государства-агрессора обнародована на официальном портале правовой информации.
Скан этой лабуды не выставляю - можете посмотреть по ссылке например:
"Детвору по возможности будем вывозить в Крым, хотя бы убрать их из-под обстрелов", - заявил коллаборант.
На самом деле российские оккупанты в очереднной раз пытаются прикрыться украинскими детьми, как живым щитом, пишет автор издания.
Поэтому оккупанты объявили, что начинают кампанию по массовой отправке мелитопольских детей в Крым.
РФ незаконный вывоз украинских детей с оккупированных територий интерпретирует как эвакуацию. Тюмень, Иркутск, Кемерово, Алтай – в эти российские города враг незаконно вывез более тысячи украинских детей, проживавших в Мариуполе.
Отмечается, что малышей незаконно усыновили в разных регионах страны-террориста. Еще более трехсот нелегально вывезенных из страны украинских малышей рашисты разместили в заведениях содержания Краснодарского края.