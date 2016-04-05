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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2393239423952396
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:28

  pesikot написав:
  fler написав:Цікава математика на рф:
2 чмобіка = 5кг мінтая + 1 баран
:lol: :lol: :lol:

"Цікаві досліди" (с)


постулат еквіваленту чмобіка - якщо чмобік не так щоб зовсім баран, то він 5 кг мінтаю, а якщо таки баран - ну він то баран. і крапка.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:40

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік???
Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно.
*для далеких і тупих відразу надам деяку статистику - орки витрачали приблизно 50 000 снарядів В ДЕНЬ!

Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.


думаю, що там у них насправді є і чого немає - вони нікому не розкажуть. може то в них такий план по присиплянню "бдітєльності" рашавати, щоб "бавовна" несподіванішою була. ви думаєте в них менші запаси на всіляких базах, ніж у вати?
і думаю, що їх промисловість цілком в стані налагодити виробництво цих боєприпасів в більш-менш достатній кількості, особливо при цьому не напружуючись. тільки хтось платив би гроші, а товар буде. капіталізм, мать його. сподіваюсь, що всі ж розуміють що з грошима в сша все ок? і пригадую, як тут декілька місяців тому обговорювали те, що у рашки рано чи пізно ракети мусять закінчитися, то багато хто говорив, що мовляв вони їх ж "в 3 зміни штампують". то раша може, а штати ні? що їм в цьому заважає?
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:40

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  fler написав:Після вторгнення російських військ в Україну з-за кордону було поставлено близько 20 тис. терміналів Starlink. Зокрема, 5 тис. із них наша країна отримала від USAID. Постачання ще 5 тис. пристроїв забезпечив уряд Польщі. Міністри трансформації держав Євросоюзу організували передачу Україні ще 5 тис. терміналів Starlink. Всі інші були поставлені в країну приватними компаніями.
Крім Starlink американський бізнесмен Ілон Маск допомагає Україні енергосховищами Tesla Powerwall. Їх використовують для забезпечення електроенергією жителів знеструмлених гарячих точок. Україна безоплатно отримала від Tesla приблизно 50 000 енергосховищ.
https://prostomob.com/uk/113435-minczyf ... v-starlink

Хмммммм....
І як то так часто може заходити Успіх в інтернет?)))
Ні, напевно, Успіх точно на Гаваях!)))

п.с.
Я собі думку гадав - що можливо, буду зимувати в Снігурівці)) - а тут чую від начальства, що можливо і в Херсоні))

Ну, тоді навесні точно треба в Крим зайти👍😁😁😁
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:50

Рекомендую классный кадры.
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