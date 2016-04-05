постулат еквіваленту чмобіка - якщо чмобік не так щоб зовсім баран, то він 5 кг мінтаю, а якщо таки баран - ну він то баран. і крапка.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:28
Додано: Чет 06 жов, 2022 20:40
думаю, що там у них насправді є і чого немає - вони нікому не розкажуть. може то в них такий план по присиплянню "бдітєльності" рашавати, щоб "бавовна" несподіванішою була. ви думаєте в них менші запаси на всіляких базах, ніж у вати?
і думаю, що їх промисловість цілком в стані налагодити виробництво цих боєприпасів в більш-менш достатній кількості, особливо при цьому не напружуючись. тільки хтось платив би гроші, а товар буде. капіталізм, мать його. сподіваюсь, що всі ж розуміють що з грошима в сша все ок? і пригадую, як тут декілька місяців тому обговорювали те, що у рашки рано чи пізно ракети мусять закінчитися, то багато хто говорив, що мовляв вони їх ж "в 3 зміни штампують". то раша може, а штати ні? що їм в цьому заважає?
Додано: Чет 06 жов, 2022 20:40
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Хмммммм....
І як то так часто може заходити Успіх в інтернет?)))
Ні, напевно, Успіх точно на Гаваях!)))
п.с.
Я собі думку гадав - що можливо, буду зимувати в Снігурівці)) - а тут чую від начальства, що можливо і в Херсоні))
Ну, тоді навесні точно треба в Крим зайти👍😁😁😁
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