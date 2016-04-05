andrijk777 написав:А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік??? Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно. *для далеких і тупих відразу надам деяку статистику - орки витрачали приблизно 50 000 снарядів В ДЕНЬ!
Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.
думаю, що там у них насправді є і чого немає - вони нікому не розкажуть. може то в них такий план по присиплянню "бдітєльності" рашавати, щоб "бавовна" несподіванішою була. ви думаєте в них менші запаси на всіляких базах, ніж у вати? і думаю, що їх промисловість цілком в стані налагодити виробництво цих боєприпасів в більш-менш достатній кількості, особливо при цьому не напружуючись. тільки хтось платив би гроші, а товар буде. капіталізм, мать його. сподіваюсь, що всі ж розуміють що з грошима в сша все ок? і пригадую, як тут декілька місяців тому обговорювали те, що у рашки рано чи пізно ракети мусять закінчитися, то багато хто говорив, що мовляв вони їх ж "в 3 зміни штампують". то раша може, а штати ні? що їм в цьому заважає?
fler написав:Після вторгнення російських військ в Україну з-за кордону було поставлено близько 20 тис. терміналів Starlink. Зокрема, 5 тис. із них наша країна отримала від USAID. Постачання ще 5 тис. пристроїв забезпечив уряд Польщі. Міністри трансформації держав Євросоюзу організували передачу Україні ще 5 тис. терміналів Starlink. Всі інші були поставлені в країну приватними компаніями. Крім Starlink американський бізнесмен Ілон Маск допомагає Україні енергосховищами Tesla Powerwall. Їх використовують для забезпечення електроенергією жителів знеструмлених гарячих точок. Україна безоплатно отримала від Tesla приблизно 50 000 енергосховищ. https://prostomob.com/uk/113435-minczyf ... v-starlink
Хмммммм.... І як то так часто може заходити Успіх в інтернет?))) Ні, напевно, Успіх точно на Гаваях!)))
п.с. Я собі думку гадав - що можливо, буду зимувати в Снігурівці)) - а тут чую від начальства, що можливо і в Херсоні))
Примечательно, что как граждане, так и резиденты РФ теперь больше не смогут создавать личные учетные записи, а также сберегать цифровые активы в Евросоюзе, причем независимо от того, какая сумма их депозита.
Новые блокирующие меры закроют россиянам доступ к пользованию кошельками "крипты" на крупнейших биржах (Binance, Coinbase и т.п.). К слову, именно покупка криптовалют была в последнее время одним из популярных способов вывода валюты за границу.
detroytred написав:На їх скрєпи ніхто напряму не посягав. Для захисту достатньо було відгородитися, як свого часу совок. Й скрепіти до схочу, розповідаючи про загниваючий захід. Моє бачення: нічого критичного в їх смаках)) нема. На смак та колір товаришів нема. Нехай хочуть хоч чого і носяться хоч з чим, але якого біса в чужу країну полізли... І головне - зі зброєю.
На мою думку - щось їх все-таки стримує. Адже ватажок міг наголосити ультиматум: або капітуляція на його умовах, або, скажімо, масовані бомбардування великих міст. Без ядерки. Авіації, звичайних бомб та ракет у них до... та більше, збити хоча б 50% неможливо. Досі дивуюсь, чтому лопоухий Захід не вимагав у алкаша вирівняння кількості конвенційної зброї з європейською.