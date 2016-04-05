Додано: Чет 06 жов, 2022 20:40

Starikan написав: andrijk777 написав: А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік???

Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно.

*для далеких і тупих відразу надам деяку статистику - орки витрачали приблизно 50 000 снарядів В ДЕНЬ! А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік???Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно.*для далеких і тупих відразу надам деяку статистику - орки витрачали приблизно 50 000 снарядів В ДЕНЬ!

Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову. Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.

думаю, що там у них насправді є і чого немає - вони нікому не розкажуть. може то в них такий план по присиплянню "бдітєльності" рашавати, щоб "бавовна" несподіванішою була. ви думаєте в них менші запаси на всіляких базах, ніж у вати?і думаю, що їх промисловість цілком в стані налагодити виробництво цих боєприпасів в більш-менш достатній кількості, особливо при цьому не напружуючись. тільки хтось платив би гроші, а товар буде. капіталізм, мать його. сподіваюсь, що всі ж розуміють що з грошима в сша все ок? і пригадую, як тут декілька місяців тому обговорювали те, що у рашки рано чи пізно ракети мусять закінчитися, то багато хто говорив, що мовляв вони їх ж "в 3 зміни штампують". то раша може, а штати ні? що їм в цьому заважає?