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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2393239423952396
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:28

  pesikot написав:
  fler написав:Цікава математика на рф:
2 чмобіка = 5кг мінтая + 1 баран
:lol: :lol: :lol:

"Цікаві досліди" (с)


постулат еквіваленту чмобіка - якщо чмобік не так щоб зовсім баран, то він 5 кг мінтаю, а якщо таки баран - ну він то баран. і крапка.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:40

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:А як же "американські військові готуються до потенційного протистояння з Китаєм" якщо можуть випускати тільки 30 000 снарядів в рік???
Американська пропаганда працює однозначно краще ніж російська - бреше дуже правдоподібно.
*для далеких і тупих відразу надам деяку статистику - орки витрачали приблизно 50 000 снарядів В ДЕНЬ!

Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.


думаю, що там у них насправді є і чого немає - вони нікому не розкажуть. може то в них такий план по присиплянню "бдітєльності" рашавати, щоб "бавовна" несподіванішою була. ви думаєте в них менші запаси на всіляких базах, ніж у вати?
і думаю, що їх промисловість цілком в стані налагодити виробництво цих боєприпасів в більш-менш достатній кількості, особливо при цьому не напружуючись. тільки хтось платив би гроші, а товар буде. капіталізм, мать його. сподіваюсь, що всі ж розуміють що з грошима в сша все ок? і пригадую, як тут декілька місяців тому обговорювали те, що у рашки рано чи пізно ракети мусять закінчитися, то багато хто говорив, що мовляв вони їх ж "в 3 зміни штампують". то раша може, а штати ні? що їм в цьому заважає?
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:40

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  fler написав:Після вторгнення російських військ в Україну з-за кордону було поставлено близько 20 тис. терміналів Starlink. Зокрема, 5 тис. із них наша країна отримала від USAID. Постачання ще 5 тис. пристроїв забезпечив уряд Польщі. Міністри трансформації держав Євросоюзу організували передачу Україні ще 5 тис. терміналів Starlink. Всі інші були поставлені в країну приватними компаніями.
Крім Starlink американський бізнесмен Ілон Маск допомагає Україні енергосховищами Tesla Powerwall. Їх використовують для забезпечення електроенергією жителів знеструмлених гарячих точок. Україна безоплатно отримала від Tesla приблизно 50 000 енергосховищ.
https://prostomob.com/uk/113435-minczyf ... v-starlink

Хмммммм....
І як то так часто може заходити Успіх в інтернет?)))
Ні, напевно, Успіх точно на Гаваях!)))

п.с.
Я собі думку гадав - що можливо, буду зимувати в Снігурівці)) - а тут чую від начальства, що можливо і в Херсоні))

Ну, тоді навесні точно треба в Крим зайти👍😁😁😁
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:50

Рекомендую классный кадры.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 22:58

  sergey_sryvkin написав:Вже написали, що ті зуби вкрадено вдома у якогось дантиста, вони не золоті.
Тобто їх ге ставили, а навпаки, видаляли :)


От хто б, якщо б був дантистом, зберігав б вдома видалені не золоті зуби? Та ще й в такій кількості?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 23:09

О Маске, его странных заявлениях, иииии....
Примечательно, что как граждане, так и резиденты РФ теперь больше не смогут создавать личные учетные записи, а также сберегать цифровые активы в Евросоюзе, причем независимо от того, какая сумма их депозита.

Новые блокирующие меры закроют россиянам доступ к пользованию кошельками "крипты" на крупнейших биржах (Binance, Coinbase и т.п.). К слову, именно покупка криптовалют была в последнее время одним из популярных способов вывода валюты за границу.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/260074_1665083517

Вероятно, кто-то забыл, сколько и как Маск набарыжил на крипте?
"Земля круглая"
Для битка - это удар.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 23:38

  detroytred написав:На їх скрєпи ніхто напряму не посягав. Для захисту достатньо було відгородитися, як свого часу совок.
Й скрепіти до схочу, розповідаючи про загниваючий захід.
Моє бачення: нічого критичного в їх смаках)) нема. На смак та колір товаришів нема. Нехай хочуть хоч чого і носяться хоч з чим, але якого біса в чужу країну полізли...
І головне - зі зброєю.

На мою думку - щось їх все-таки стримує.
Адже ватажок міг наголосити ультиматум: або капітуляція на його умовах, або, скажімо, масовані бомбардування великих міст. Без ядерки. Авіації, звичайних бомб та ракет у них до... та більше, збити хоча б 50% неможливо.
Досі дивуюсь, чтому лопоухий Захід не вимагав у алкаша вирівняння кількості конвенційної зброї з європейською.

PS. Щось Зе занадто розійшовся у заяві про превентивний удар.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 01:05

  alibob написав:
  sergey_sryvkin написав:Вже написали, що ті зуби вкрадено вдома у якогось дантиста, вони не золоті.
Тобто їх ге ставили, а навпаки, видаляли :)


От хто б, якщо б був дантистом, зберігав б вдома видалені не золоті зуби? Та ще й в такій кількості?

А ви дантист? Чи просто так цікавитесь ? :)

"Журналісти побували в селі Піски-Радківські. Там вони зустріли місцевого стоматолога і показали йому фото зубів в коробці, опубліковані начальником слідчого управління поліції Харківської області Сергієм Болвіновим.

«Зуби схожі на вкрадені з мого кабінету, мій будинок росіяни розграбували. Вони — від людей, яких я лікував усі ці роки. Я вийняв ці зуби», — сказав їм про фото місцевий стоматолог Сергій. За його словами, він єдиний стоматолог у селі.

Лікар підозрює, що росіяни вкрали зуби, бо думали, що вони із золота (насправді це нержавіюча сталь), і щоб залякати українців. «Мені повідомили сусідні мешканці, нібито росіяни цим налякали людей», — повідомив стоматолог. Також він показав журналістам і іншу свою колекцію зубів."
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:42

За здачу в полон на півдні окупантам пропонують гроші. Який прайс на російську техніку

На півдні України окупантам зробили щедру пропозицію. А саме, здавшись у полон з військовою технікою на території Херсонської та Миколаївської областей, вони можуть отримати матеріальну винагороду. Про це у четвер, 6 жовтня, заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
"Завдяки проекту Хочу жити росіяни продовжують здаватися. Як бонус на південному напрямку можна здатися разом з технікою й отримати за це гроші. У нас є вже пара успішних "кейсів", але про це пізніше", - сказав Кім.

Він також оприлюднив прайс-лист на ворожу техніку:

танк - 50 000 доларів;
бойова машина піхоти, бойова машина десанту та подібна техніка - 25 000 доларів;
реактивні системи залпового вогню - 15 000 доларів;
самохідні артилерійські установки та подібна техніка - 10 000 доларів;
броньовані машини - 5 000 доларів.
Игорь Алексеевич
 
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