постулат еквіваленту чмобіка - якщо чмобік не так щоб зовсім баран, то він 5 кг мінтаю, а якщо таки баран - ну він то баран. і крапка.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:28
Додано: Чет 06 жов, 2022 20:40
думаю, що там у них насправді є і чого немає - вони нікому не розкажуть. може то в них такий план по присиплянню "бдітєльності" рашавати, щоб "бавовна" несподіванішою була. ви думаєте в них менші запаси на всіляких базах, ніж у вати?
і думаю, що їх промисловість цілком в стані налагодити виробництво цих боєприпасів в більш-менш достатній кількості, особливо при цьому не напружуючись. тільки хтось платив би гроші, а товар буде. капіталізм, мать його. сподіваюсь, що всі ж розуміють що з грошима в сша все ок? і пригадую, як тут декілька місяців тому обговорювали те, що у рашки рано чи пізно ракети мусять закінчитися, то багато хто говорив, що мовляв вони їх ж "в 3 зміни штампують". то раша може, а штати ні? що їм в цьому заважає?
Додано: Чет 06 жов, 2022 20:40
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Хмммммм....
І як то так часто може заходити Успіх в інтернет?)))
Ні, напевно, Успіх точно на Гаваях!)))
п.с.
Я собі думку гадав - що можливо, буду зимувати в Снігурівці)) - а тут чую від начальства, що можливо і в Херсоні))
Ну, тоді навесні точно треба в Крим зайти👍😁😁😁
Додано: Чет 06 жов, 2022 22:58
Додано: Чет 06 жов, 2022 23:09
О Маске, его странных заявлениях, иииии....
Вероятно, кто-то забыл, сколько и как Маск набарыжил на крипте?
"Земля круглая"
Для битка - это удар.
Додано: Чет 06 жов, 2022 23:38
На мою думку - щось їх все-таки стримує.
Адже ватажок міг наголосити ультиматум: або капітуляція на його умовах, або, скажімо, масовані бомбардування великих міст. Без ядерки. Авіації, звичайних бомб та ракет у них до... та більше, збити хоча б 50% неможливо.
Досі дивуюсь, чтому лопоухий Захід не вимагав у алкаша вирівняння кількості конвенційної зброї з європейською.
PS. Щось Зе занадто розійшовся у заяві про превентивний удар.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 01:05
А ви дантист? Чи просто так цікавитесь ?
"Журналісти побували в селі Піски-Радківські. Там вони зустріли місцевого стоматолога і показали йому фото зубів в коробці, опубліковані начальником слідчого управління поліції Харківської області Сергієм Болвіновим.
«Зуби схожі на вкрадені з мого кабінету, мій будинок росіяни розграбували. Вони — від людей, яких я лікував усі ці роки. Я вийняв ці зуби», — сказав їм про фото місцевий стоматолог Сергій. За його словами, він єдиний стоматолог у селі.
Лікар підозрює, що росіяни вкрали зуби, бо думали, що вони із золота (насправді це нержавіюча сталь), і щоб залякати українців. «Мені повідомили сусідні мешканці, нібито росіяни цим налякали людей», — повідомив стоматолог. Також він показав журналістам і іншу свою колекцію зубів."
Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:42
За здачу в полон на півдні окупантам пропонують гроші. Який прайс на російську техніку
На півдні України окупантам зробили щедру пропозицію. А саме, здавшись у полон з військовою технікою на території Херсонської та Миколаївської областей, вони можуть отримати матеріальну винагороду. Про це у четвер, 6 жовтня, заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
"Завдяки проекту Хочу жити росіяни продовжують здаватися. Як бонус на південному напрямку можна здатися разом з технікою й отримати за це гроші. У нас є вже пара успішних "кейсів", але про це пізніше", - сказав Кім.
Він також оприлюднив прайс-лист на ворожу техніку:
танк - 50 000 доларів;
бойова машина піхоти, бойова машина десанту та подібна техніка - 25 000 доларів;
реактивні системи залпового вогню - 15 000 доларів;
самохідні артилерійські установки та подібна техніка - 10 000 доларів;
броньовані машини - 5 000 доларів.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Резников выступил с обращением к российской армии. Мне понравилось, сильно.
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