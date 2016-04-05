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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2394239523962397
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Авіації, звичайних бомб та ракет у них до... та більше, збити хоча б 50% неможливо.

Авіація не здатна пробратись до наших міст. Тим більше на висоті, необхідної для скидання бомби.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:02

  alex_dvornichenko написав:Резников выступил с обращением к российской армии. Мне понравилось, сильно.
А она его услышит?
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:13

  otg написав:
  alex_dvornichenko написав:Резников выступил с обращением к российской армии. Мне понравилось, сильно.
А она его услышит?

Все эти обращения скорее направлены на внутреннее медиапространство.
Типа сильно, типа патриотично и типа новость.
Рашкованам от этого ни холодно, ни жарко.
Заинтересованные и так там все знают, гугл пока не отключили.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:22

  antey1969 написав:Все эти обращения скорее направлены на внутреннее медиапространство.
Типа сильно, типа патриотично и типа новость.
Рашкованам от этого ни холодно, ни жарко.
Заинтересованные и так там все знают, гугл пока не отключили.
Вы не правы.Гугл к сожалению, подбирает ту подборку новостей которая интересна пользователю. Т.е большинство россиян хавают тот же пропагандонский бред через интернет. Процентов, от силы, 5-7% способно найти объективную инфу. Например, то что Украина платит за технику при сдаче в плен, большинство вообще не знало. А это еще с марта месяца. Сейчас циганское радио разнесло и то... Вы не представляете какой там вакуум информации. От того столько и воинствующих "патриотов" среди пересичных.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:22

  Starikan написав:PS. Щось Зе занадто розійшовся у заяві про превентивний удар.

По факту Заявление правильное.
Только в шовинистическом угаре восточный Геббельс рисует "свои картинки".
- К этому давно уже пора привыкнуть.
В то же Время, если мы(Украина) позиционирует себя, как часть Мира - Речь Зе... - Форевер!
Он обязан говорить прямым текстом доступные вещи всем, а не беснующейся в угаре восточной бл...ди.
(Рідна мова інші оберти ніж у кацапської. Кацапською неможливо надати увесь зміст викладеного)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:49

соцмережі обурені спільною Нобелівською премією миру для Укр

соцмережі обурені спільною Нобелівською премією миру для України, РФ та Білорусі


https://www.unian.ua/society/kospley-kota-leopolda-socmerezhi-obureni-spilnoyu-nobelivskoyu-premiyeyu-miru-dlya-ukrajini-rf-ta-bilorusi-12002988.html


Лауреатами цьогорічної Нобелівської премії миру стали правозахисник з Білорусі Алесь Беляцький, російська правозахисна організація "Меморіал" та українська правозахисна організація "Центр Громадянських свобод".

Перед публічним оголошенням премії Олав Нйолстад з Норвезького Нобелівського комітету повідомив "Центру громадянських свобод", що їхня організація була одним із отримувачів премії миру. Реакція представниці організації була дуже емоційною.

"Це чудово! Дякую! Для нас, як ви розумієте, це дуже важливо, як частини українського суспільства", – сказала виконавча директорка організації Олександра Романцова.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:52

Выложенная здесь от статья Луценко, "странным образом" не привлекла внимания, хотя это суть ВСЕГО финансового форума (и моего присутствия на нём, "как бы в меня не бросали камни"), имела продолжение, хотя очень тихое сношу ВСЮ, хоть и много букаФФ:
Учора іранські дрони атакували Білу Церкву, а завтра – Львів чи Конча-Заспу
вчора, 08:01
https://bastion.tv/uchora-iranski-droni ... spu_n49478
Учора іранські дрони атакували Білу Церкву, а завтра – Львів чи Конча-Заспу
Військово-політичне керівництво України мусить зважати на модернізацію російського окупаційного контингенту коштом технологій з Ірану.

Останні 3 роки влада в особі Володимира Зеленського та його "слуг народу" тупцювала ногами вітчизняних розробників, ставила палиці в колеса, закривала всі можливості, висміювала, піарилася... Але найогидніше: викидала сотні мільйонів на вітер заради миттєвої політичної вигоди!

І що зрештою? – Тепер знову війна, до якої ми знову не готові, як у старому совєцькому мультику про легендарного Лєвшу, який хворий, кинутий, висміяний жирною владою, вмираючи, просить «передати імператриці, що англійці рушниці цеглою не чистять, а то у разі війни – вони стріляти не здатні».

Коли ж ви, бляха, прокинетеся, нарешті?.. Коли нажеретеся?..
Невже навіть зараз вам не очевидно, що крім розпіарених і шалено дорогих "Байрактарів" є куди дешевша та ефективніша безпілотна зброя?.. Така, яку можна було виробляти в Україні пачками ще до великої війни, яку можна виробляти сотнями та тисячами прямо зараз?

Як виявилося, і в нас присутній той самий російський менталітет. Так, подібне схиляння перед усім західним, те саме прагнення "заробити" на "відкатах", політичних вигодах, на бюджетних грошах, на громадських і волонтерських фондах...

Ігор Луценко чудово все розписав про вчорашню ситуацію з іранськими дронами-камікадзе, які атакували Білу Церкву. Додам від себе, що в Україні є розробники ударних дронів! https://bastion.tv/lyut-lyut-vidchuvayu ... nih_n49475

Є ударні дрони не гірші за іранські чи турецькі, також є виробники ударних дронів і є успішні застосування цих дронів. В Україні все є, але немає головного – державної підтримки, будь-якої допомоги від держави взагалі!

Немає грошей – люди витрачають десятки, сотні тисяч (може вже й мільйони) своїх грошей, збирають зі світу по нитці, створюють виробництво, будують дрони, формують всю наземну інфраструктуру – катапульти, автомобілі керування, системи зв'язку. Самі роблять боєприпаси, ризикують: або підірватися, або потрапити до лап правоохоронних органів (умовно українських).

Водночас найгірше – доводиться битися з усією бюрократичною машиною, з цим багатоголовим змієм, який не вбивається, щоби перетягнути контрабандою через кордон комплектуючі, щоби провести випробування, щоби витягнути з якогось охоронного батальйону мобілізованого фахівця. Так, доволі рідкісного фахівця, який зараз на вагу золота.

При цьому доводиться мати справу з "рішалами" всіх мастей, які можуть занести кому потрібно папірець, зробити важливий дзвінок шефу, виділити якісь мізерні засоби. Але натомість "просять" погодитися з тим, що вони тепер головні й отримуватимуть зірочки на погони, медальки та ордени, заробляючи політичний капітал на тяжкій роботі найрозумніших людей, яких вони вважають за бидло.

А з іншого боку – модно одягнені у military style функціонери з фондів, які тепер теж стали раптом "великими фахівцями" у безпілотній авіації, котрі вершать долями людей, визначають: кому давати громадські гроші, кому жити, а кому помирати, як перемагати тощо. Ганьба і сором переповнюють мене!

У цій країні я стукав у всі двері, був в Офісі Президента, доповідав головному та міністру, вів переговори з фондами, волонтерами, олігархами... Після війни я розповім усе з посадами, званнями та прізвищами.

Але зараз нам треба виграти цю кляту війну. Ми не здаємось і не здамося, а наші дрони ще прилетять на Червону площу.

Автор : Юрій Касьянов

Вывод тот же!
Без Вооруженных Сил Украины - Киев не деоккупировать, не вычистить от самого лютого Врага.
- Дальше заявлений Данилова - дела идут слабо.
Kudrjavuy
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