Авіація не здатна пробратись до наших міст. Тим більше на висоті, необхідної для скидання бомби.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:02
Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:13
Все эти обращения скорее направлены на внутреннее медиапространство.
Типа сильно, типа патриотично и типа новость.
Рашкованам от этого ни холодно, ни жарко.
Заинтересованные и так там все знают, гугл пока не отключили.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:22
Вы не правы.Гугл к сожалению, подбирает ту подборку новостей которая интересна пользователю. Т.е большинство россиян хавают тот же пропагандонский бред через интернет. Процентов, от силы, 5-7% способно найти объективную инфу. Например, то что Украина платит за технику при сдаче в плен, большинство вообще не знало. А это еще с марта месяца. Сейчас циганское радио разнесло и то... Вы не представляете какой там вакуум информации. От того столько и воинствующих "патриотов" среди пересичных.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:22
По факту Заявление правильное.
Только в шовинистическом угаре восточный Геббельс рисует "свои картинки".
- К этому давно уже пора привыкнуть.
В то же Время, если мы(Украина) позиционирует себя, как часть Мира - Речь Зе... - Форевер!
Он обязан говорить прямым текстом доступные вещи всем, а не беснующейся в угаре восточной бл...ди.
(Рідна мова інші оберти ніж у кацапської. Кацапською неможливо надати увесь зміст викладеного)
Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:49
соцмережі обурені спільною Нобелівською премією миру для Укр
соцмережі обурені спільною Нобелівською премією миру для України, РФ та Білорусі
Лауреатами цьогорічної Нобелівської премії миру стали правозахисник з Білорусі Алесь Беляцький, російська правозахисна організація "Меморіал" та українська правозахисна організація "Центр Громадянських свобод".
Перед публічним оголошенням премії Олав Нйолстад з Норвезького Нобелівського комітету повідомив "Центру громадянських свобод", що їхня організація була одним із отримувачів премії миру. Реакція представниці організації була дуже емоційною.
"Це чудово! Дякую! Для нас, як ви розумієте, це дуже важливо, як частини українського суспільства", – сказала виконавча директорка організації Олександра Романцова.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:52
Выложенная здесь от статья Луценко, "странным образом" не привлекла внимания, хотя это суть ВСЕГО финансового форума (и моего присутствия на нём, "как бы в меня не бросали камни"), имела продолжение, хотя очень тихое сношу ВСЮ, хоть и много букаФФ:
Вывод тот же!
Без Вооруженных Сил Украины - Киев не деоккупировать, не вычистить от самого лютого Врага.
- Дальше заявлений Данилова - дела идут слабо.
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