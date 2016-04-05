alex_dvornichenko написав:Резников выступил с обращением к российской армии. Мне понравилось, сильно.
А она его услышит?
Все эти обращения скорее направлены на внутреннее медиапространство. Типа сильно, типа патриотично и типа новость. Рашкованам от этого ни холодно, ни жарко. Заинтересованные и так там все знают, гугл пока не отключили.
antey1969 написав:Все эти обращения скорее направлены на внутреннее медиапространство. Типа сильно, типа патриотично и типа новость. Рашкованам от этого ни холодно, ни жарко. Заинтересованные и так там все знают, гугл пока не отключили.
Вы не правы.Гугл к сожалению, подбирает ту подборку новостей которая интересна пользователю. Т.е большинство россиян хавают тот же пропагандонский бред через интернет. Процентов, от силы, 5-7% способно найти объективную инфу. Например, то что Украина платит за технику при сдаче в плен, большинство вообще не знало. А это еще с марта месяца. Сейчас циганское радио разнесло и то... Вы не представляете какой там вакуум информации. От того столько и воинствующих "патриотов" среди пересичных.
Starikan написав:PS. Щось Зе занадто розійшовся у заяві про превентивний удар.
По факту Заявление правильное. Только в шовинистическом угаре восточный Геббельс рисует "свои картинки". - К этому давно уже пора привыкнуть. В то же Время, если мы(Украина) позиционирует себя, как часть Мира - Речь Зе... - Форевер! Он обязан говорить прямым текстом доступные вещи всем, а не беснующейся в угаре восточной бл...ди. (Рідна мова інші оберти ніж у кацапської. Кацапською неможливо надати увесь зміст викладеного)
Лауреатами цьогорічної Нобелівської премії миру стали правозахисник з Білорусі Алесь Беляцький, російська правозахисна організація "Меморіал" та українська правозахисна організація "Центр Громадянських свобод".
Перед публічним оголошенням премії Олав Нйолстад з Норвезького Нобелівського комітету повідомив "Центру громадянських свобод", що їхня організація була одним із отримувачів премії миру. Реакція представниці організації була дуже емоційною.
"Це чудово! Дякую! Для нас, як ви розумієте, це дуже важливо, як частини українського суспільства", – сказала виконавча директорка організації Олександра Романцова.
Выложенная здесь от статья Луценко, "странным образом" не привлекла внимания, хотя это суть ВСЕГО финансового форума (и моего присутствия на нём, "как бы в меня не бросали камни"), имела продолжение, хотя очень тихое сношу ВСЮ, хоть и много букаФФ:
Учора іранські дрони атакували Білу Церкву, а завтра – Львів чи Конча-Заспу вчора, 08:01 https://bastion.tv/uchora-iranski-droni ... spu_n49478 Учора іранські дрони атакували Білу Церкву, а завтра – Львів чи Конча-Заспу Військово-політичне керівництво України мусить зважати на модернізацію російського окупаційного контингенту коштом технологій з Ірану.
Останні 3 роки влада в особі Володимира Зеленського та його "слуг народу" тупцювала ногами вітчизняних розробників, ставила палиці в колеса, закривала всі можливості, висміювала, піарилася... Але найогидніше: викидала сотні мільйонів на вітер заради миттєвої політичної вигоди!
І що зрештою? – Тепер знову війна, до якої ми знову не готові, як у старому совєцькому мультику про легендарного Лєвшу, який хворий, кинутий, висміяний жирною владою, вмираючи, просить «передати імператриці, що англійці рушниці цеглою не чистять, а то у разі війни – вони стріляти не здатні».
Коли ж ви, бляха, прокинетеся, нарешті?.. Коли нажеретеся?.. Невже навіть зараз вам не очевидно, що крім розпіарених і шалено дорогих "Байрактарів" є куди дешевша та ефективніша безпілотна зброя?.. Така, яку можна було виробляти в Україні пачками ще до великої війни, яку можна виробляти сотнями та тисячами прямо зараз?
Як виявилося, і в нас присутній той самий російський менталітет. Так, подібне схиляння перед усім західним, те саме прагнення "заробити" на "відкатах", політичних вигодах, на бюджетних грошах, на громадських і волонтерських фондах...
Є ударні дрони не гірші за іранські чи турецькі, також є виробники ударних дронів і є успішні застосування цих дронів. В Україні все є, але немає головного – державної підтримки, будь-якої допомоги від держави взагалі!
Немає грошей – люди витрачають десятки, сотні тисяч (може вже й мільйони) своїх грошей, збирають зі світу по нитці, створюють виробництво, будують дрони, формують всю наземну інфраструктуру – катапульти, автомобілі керування, системи зв'язку. Самі роблять боєприпаси, ризикують: або підірватися, або потрапити до лап правоохоронних органів (умовно українських).
Водночас найгірше – доводиться битися з усією бюрократичною машиною, з цим багатоголовим змієм, який не вбивається, щоби перетягнути контрабандою через кордон комплектуючі, щоби провести випробування, щоби витягнути з якогось охоронного батальйону мобілізованого фахівця. Так, доволі рідкісного фахівця, який зараз на вагу золота.
При цьому доводиться мати справу з "рішалами" всіх мастей, які можуть занести кому потрібно папірець, зробити важливий дзвінок шефу, виділити якісь мізерні засоби. Але натомість "просять" погодитися з тим, що вони тепер головні й отримуватимуть зірочки на погони, медальки та ордени, заробляючи політичний капітал на тяжкій роботі найрозумніших людей, яких вони вважають за бидло.
А з іншого боку – модно одягнені у military style функціонери з фондів, які тепер теж стали раптом "великими фахівцями" у безпілотній авіації, котрі вершать долями людей, визначають: кому давати громадські гроші, кому жити, а кому помирати, як перемагати тощо. Ганьба і сором переповнюють мене!
У цій країні я стукав у всі двері, був в Офісі Президента, доповідав головному та міністру, вів переговори з фондами, волонтерами, олігархами... Після війни я розповім усе з посадами, званнями та прізвищами.
Але зараз нам треба виграти цю кляту війну. Ми не здаємось і не здамося, а наші дрони ще прилетять на Червону площу.
Автор : Юрій Касьянов
Вывод тот же! Без Вооруженных Сил Украины - Киев не деоккупировать, не вычистить от самого лютого Врага. - Дальше заявлений Данилова - дела идут слабо.
останнім часом пишу рідко. нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого масштабного нападу з боку рф ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа. Я говорив що це основний і мало не єдиний фактор впливу на курс шкода що я НЕ помилився.... Ніхто не сприймав ... дехто називав мало не агентом ворога чи зрадофілом , а ближче до війни в кращому разі панікером.... Хоча я всіх запитував що робити як підготуватися - всі казали що затрати на підготовку не вартують того з огляду на иалу ймовірність... На жаль на жаль я змушений зробити свій наступний прогноз... ну ви зрозуміли.... це станеться ... і не кажіть що я сію зраду !!! давайте хоч на цей раз сприймемо загрозу СЕРЙОЗНО !!!!
P.S. ось це і є основний фактор про який варто думати , а не обговорення методів звязування ліквідності ...
yama написав:нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого масштабного нападу з боку рф ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа.
Це малоймовірний варіант. Те, що Ви єдиний спрогнозували війну, не має значення. Значення має кількість ваших прогнозів та відсоток правильний. Вони дотягують до того, щоб до Вас прислухатися?
Ещё одна ... отозвалась - "за деньги?" Это по поводу раздутого свидетельства о "ТРЁХ ДЭ", навязанных в Украине.
............................................................... "Россияне нашли дешевый способ рассредоточения наших средств ПВО, нанесение ударов в тылах. Все это сделано примитивными средствами, которые доступны нам. Этот Shahed-136 создан из подручных материалов, производимых на коммерческом рынке. Все эти микросхемы, платы, двигатель, все это можно заказать и доставить в Киев. Это даже не подлежит каким-либо ограничениям как военное оборудование. Боевую часть здесь можно сделать, для этого не нужно высоких технологий. Главный урок для нас - мы не можем разработать то, что даже Иран, страна под санкциями, давно поставила в Сирию", - отметил Бутусов.
Это все, добавил журналист, нуждается в государственных программах и государственном финансировании, заказе.
"У нас есть конструкторы, есть технологии даже лучше. Даже лучшие двигатели мы можем брать, лучшие микросхемы, платы, процессоры, лучше систему навигации создать. Для этого нужна просто государственная программа, которой нет на данный момент. К сожалению, пока мы этой целеустремленности достичь не можем в плане производства дронов", - добавил Бутусов. Источник: https://censor.net/ru/v3372122
В условиях тотальной коррупции означенное этим журналистом есть "Заказная статья" - цель: "украсть и свернуть лыжи определённому обдарованному", как минимум по аналогу "строительства укреплённой границы"... Не далее, как на полях этого форума, за время Войны - я выставлял Публичные факты, как мастеров изготавливавших патроны - "Накрыли и Закрыли". О более технологичной технике "папередники" вынесли и заводы, да бы украинцы оказались в касте опущенных, ну разве стадами пляшущих под звуки трембиты.(по аналогу Русланы) Самые качественные патроны, для снайперских винтовок, для специальных винтовок - во всём мире изготавливаются вручную!