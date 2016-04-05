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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2395239623972398>
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Авіації, звичайних бомб та ракет у них до... та більше, збити хоча б 50% неможливо.

Авіація не здатна пробратись до наших міст. Тим більше на висоті, необхідної для скидання бомби.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:02

  alex_dvornichenko написав:Резников выступил с обращением к российской армии. Мне понравилось, сильно.
А она его услышит?
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:13

  otg написав:
  alex_dvornichenko написав:Резников выступил с обращением к российской армии. Мне понравилось, сильно.
А она его услышит?

Все эти обращения скорее направлены на внутреннее медиапространство.
Типа сильно, типа патриотично и типа новость.
Рашкованам от этого ни холодно, ни жарко.
Заинтересованные и так там все знают, гугл пока не отключили.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:22

  antey1969 написав:Все эти обращения скорее направлены на внутреннее медиапространство.
Типа сильно, типа патриотично и типа новость.
Рашкованам от этого ни холодно, ни жарко.
Заинтересованные и так там все знают, гугл пока не отключили.
Вы не правы.Гугл к сожалению, подбирает ту подборку новостей которая интересна пользователю. Т.е большинство россиян хавают тот же пропагандонский бред через интернет. Процентов, от силы, 5-7% способно найти объективную инфу. Например, то что Украина платит за технику при сдаче в плен, большинство вообще не знало. А это еще с марта месяца. Сейчас циганское радио разнесло и то... Вы не представляете какой там вакуум информации. От того столько и воинствующих "патриотов" среди пересичных.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:22

  Starikan написав:PS. Щось Зе занадто розійшовся у заяві про превентивний удар.

По факту Заявление правильное.
Только в шовинистическом угаре восточный Геббельс рисует "свои картинки".
- К этому давно уже пора привыкнуть.
В то же Время, если мы(Украина) позиционирует себя, как часть Мира - Речь Зе... - Форевер!
Он обязан говорить прямым текстом доступные вещи всем, а не беснующейся в угаре восточной бл...ди.
(Рідна мова інші оберти ніж у кацапської. Кацапською неможливо надати увесь зміст викладеного)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:49

соцмережі обурені спільною Нобелівською премією миру для Укр

соцмережі обурені спільною Нобелівською премією миру для України, РФ та Білорусі


https://www.unian.ua/society/kospley-kota-leopolda-socmerezhi-obureni-spilnoyu-nobelivskoyu-premiyeyu-miru-dlya-ukrajini-rf-ta-bilorusi-12002988.html


Лауреатами цьогорічної Нобелівської премії миру стали правозахисник з Білорусі Алесь Беляцький, російська правозахисна організація "Меморіал" та українська правозахисна організація "Центр Громадянських свобод".

Перед публічним оголошенням премії Олав Нйолстад з Норвезького Нобелівського комітету повідомив "Центру громадянських свобод", що їхня організація була одним із отримувачів премії миру. Реакція представниці організації була дуже емоційною.

"Це чудово! Дякую! Для нас, як ви розумієте, це дуже важливо, як частини українського суспільства", – сказала виконавча директорка організації Олександра Романцова.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

останнім часом пишу рідко.
нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого масштабного нападу з боку рф ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа. Я говорив що це основний і мало не єдиний фактор впливу на курс шкода що я НЕ помилився.... Ніхто не сприймав ... дехто називав мало не агентом ворога чи зрадофілом , а ближче до війни в кращому разі панікером.... Хоча я всіх запитував що робити як підготуватися - всі казали що затрати на підготовку не вартують того з огляду на иалу ймовірність...
На жаль на жаль я змушений зробити свій наступний прогноз... ну ви зрозуміли.... це станеться ... і не кажіть що я сію зраду !!! давайте хоч на цей раз сприймемо загрозу СЕРЙОЗНО !!!!


P.S. ось це і є основний фактор про який варто думати , а не обговорення методів звязування ліквідності ...
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого масштабного нападу з боку рф ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа.

Це малоймовірний варіант.
Те, що Ви єдиний спрогнозували війну, не має значення. Значення має кількість ваших прогнозів та відсоток правильний. Вони дотягують до того, щоб до Вас прислухатися?

UPD. Принаймні, поки Раша не провела ядерні випробування, я не готовий обговорювати це всерйоз.
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 07 жов, 2022 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гуменюк сьогодні натякала на міжнародний день бавовни. То де бавовна?
Востаннє редагувалось Investor_K в П'ят 07 жов, 2022 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:36

  yama написав:
На жаль на жаль я змушений зробити свій наступний прогноз... ну ви зрозуміли.... це станеться ... і не кажіть що я сію зраду !!!
Що станеться то?
otg
 
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