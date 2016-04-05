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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2395239623972398
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:39

  Investor_K написав:Гуменюк сьогодні натякала на міжнародний день бавовни. То де бавовна?
Аеродром в Калужской области, в Белгородской тоже что то упало. Правда рашисты рассказывают что ни каких повреждений.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:41

  wild.tomcat написав:
  Starikan написав: Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.
думаю, що там у них насправді є і чого немає - вони нікому не розкажуть. може то в них такий план по присиплянню "бдітєльності" рашавати, щоб "бавовна" несподіванішою була. ви думаєте в них менші запаси на всіляких базах, ніж у вати?

На базах є, а зайвих немає. Ви взагалі вважаєте, що американська армія ідеальна? Читали "Уловку-22" ?
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Первый прецедент:
    Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела об уклонении от военной службы по 328 статье УК, возбужденное на жителя Пензенской области при частичной мобилизации
Сейчас массово начнут посылать посыльных с повестками :)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут вже нещодавно згадували книгу В.Сорокіна "День опричника". Переглядаю сьогодні Реальна Війна в телеграмі і як током - https://t.me/voynareal/37518 - з 15 секунди, голова вовка на капоті - "для нашего спецназа".
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чем дальше в лес тем больше дров:
    В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение добровольцев и мобилизованных, сообщил губернатор Александр Беглов.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:56

  otg написав:Первый прецедент:
    Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела об уклонении от военной службы по 328 статье УК, возбужденное на жителя Пензенской области при частичной мобилизации
Сейчас массово начнут посылать посыльных с повестками :)

Там адвокат відразу заявив - "по якій причині його мобілізували?"
Відповіді фактично немає, тому що мобілізацію неможна проводити в мирний час.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:- А кто заплатил за это удовольствие?
И что "ОНО стоило пересечному?"
"А гроші ДЕ?"
Киев без ВСУ не деоккупировать!

Конкретно ЦЕ задоволення оплатили німецькі платники податків.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:06

  andrijk777 написав:
  otg написав:Первый прецедент:
    Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела об уклонении от военной службы по 328 статье УК, возбужденное на жителя Пензенской области при частичной мобилизации
Сейчас массово начнут посылать посыльных с повестками :)
Там адвокат відразу заявив - "по якій причині його мобілізували?"
Відповіді фактично немає, тому що мобілізацію неможна проводити в мирний час.

Цікава подальша доля цього мобілізованого.
Starikan
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