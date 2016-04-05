Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:39
Investor_K написав:
Гуменюк сьогодні натякала на міжнародний день бавовни. То де бавовна?
Аеродром в Калужской области, в Белгородской тоже что то упало. Правда рашисты рассказывают что ни каких повреждений.
otg
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:41
wild.tomcat написав: Starikan написав:
Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.
думаю, що там у них насправді є і чого немає - вони нікому не розкажуть. може то в них такий план по присиплянню "бдітєльності" рашавати, щоб "бавовна" несподіванішою була. ви думаєте в них менші запаси на всіляких базах, ніж у вати?
На базах є, а зайвих немає. Ви взагалі вважаєте, що американська армія ідеальна? Читали "Уловку-22" ?
Starikan
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:42
Первый прецедент:
Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела об уклонении от военной службы по 328 статье УК, возбужденное на жителя Пензенской области при частичной мобилизации
Сейчас массово начнут посылать посыльных с повестками
otg
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:46
Тут вже нещодавно згадували книгу В.Сорокіна "День опричника". Переглядаю сьогодні Реальна Війна в телеграмі і як током -
https://t.me/voynareal/37518
- з 15 секунди, голова вовка на капоті - "для нашего спецназа".
alibob
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:47
Чем дальше в лес тем больше дров:
В Петербурге отменят праздничные мероприятия по случаю Нового года, сэкономленные средства пойдут на оснащение добровольцев и мобилизованных, сообщил губернатор Александр Беглов.
otg
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:56
otg написав:
Первый прецедент:
Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела об уклонении от военной службы по 328 статье УК, возбужденное на жителя Пензенской области при частичной мобилизации
Сейчас массово начнут посылать посыльных с повестками
Там адвокат відразу заявив - "по якій причині його мобілізували?"
Відповіді фактично немає, тому що мобілізацію неможна проводити в мирний час.
andrijk777
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:05
Kudrjavuy написав:
- А кто заплатил за это удовольствие?
И что "ОНО стоило пересечному?"
"А гроші ДЕ?"
Киев без ВСУ не деоккупировать!
Конкретно ЦЕ задоволення оплатили німецькі платники податків.
sashaqbl
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:06
andrijk777 написав: otg написав:
Первый прецедент:
Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела об уклонении от военной службы по 328 статье УК, возбужденное на жителя Пензенской области при частичной мобилизации
Сейчас массово начнут посылать посыльных с повестками
Там адвокат відразу заявив - "по якій причині його мобілізували?"
Відповіді фактично немає, тому що мобілізацію неможна проводити в мирний час.
Цікава подальша доля цього мобілізованого.
Starikan
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