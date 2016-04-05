Starikan написав: Амери не збирались і не збираються вести серьозну сухопутну війну. У них погані спогади про В'єтнам та Другу світову.
думаю, що там у них насправді є і чого немає - вони нікому не розкажуть. може то в них такий план по присиплянню "бдітєльності" рашавати, щоб "бавовна" несподіванішою була. ви думаєте в них менші запаси на всіляких базах, ніж у вати?
На базах є, а зайвих немає. Ви взагалі вважаєте, що американська армія ідеальна? Читали "Уловку-22" ?
Тут вже нещодавно згадували книгу В.Сорокіна "День опричника". Переглядаю сьогодні Реальна Війна в телеграмі і як током - https://t.me/voynareal/37518 - з 15 секунди, голова вовка на капоті - "для нашего спецназа".
yama написав:останнім часом пишу рідко. нагадаю що я був мало не єдиним дописувачем, який регулярно в постійно протягом минулих років вказував на фактор можливого масштабного нападу з боку рф ще задовго до того як це почали обговорювати в медіа. Я говорив що це основний і мало не єдиний фактор впливу на курс шкода що я НЕ помилився.... Ніхто не сприймав ... дехто називав мало не агентом ворога чи зрадофілом , а ближче до війни в кращому разі панікером.... Хоча я всіх запитував що робити як підготуватися - всі казали що затрати на підготовку не вартують того з огляду на иалу ймовірність... На жаль на жаль я змушений зробити свій наступний прогноз... ну ви зрозуміли.... це станеться ... і не кажіть що я сію зраду !!! давайте хоч на цей раз сприймемо загрозу СЕРЙОЗНО !!!!
P.S. ось це і є основний фактор про який варто думати , а не обговорення методів звязування ліквідності ...
Ти це писав за останній місяць тричі, тричі це видаляли, як панічну маячню. Ти був без свідомості від страху, що не помітив цього, і приніс вчетверте. Я думаю , що американці зможуть запобігти ядерній війні керуючи населенням світу через РІДИННІ ЧІПИ, вколоті вакцинацією від ковід, про які ти виїдав всім мозок під час вакцинації.