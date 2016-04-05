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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2396239723982399
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:22

У звільненому Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу із тілами загиблих під час російської окупації.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у деокупованих Лимані та Святогірську розпочали ексгумацію та перезахоронення загиблих і померлих під час окупації.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:58

  otg написав:
  Investor_K написав:Гуменюк сьогодні натякала на міжнародний день бавовни. То де бавовна?
Аеродром в Калужской области, в Белгородской тоже что то упало. Правда рашисты рассказывают что ни каких повреждений.

На аеродромі «Шайковка» під Калугою дрон спалив два стратегічні ракетоносці Ту-22МЗ, повідомляють українські медіа.
Не можу поки ані спростувати, ані підтвердити цю інформацію.
Але відомо, що на Шайковці сьогодні зафіксоване падіння невідомого «безпілотника». Спочатку росіяни заговорили про атаку українського БПЛА. Потім про аварію іранського камікадзе «Shahed-136», які звідси теж вилітають атакувати українські цілі.
Ту-22М3 жирна ціль. З цих літаків запускали ракети «Кинжал» та скидали авіабомби ФАБ-3000 на «Азовсталь».
Якщо атака на авіабазу «Шайковка» підтверджується, це означатиме, що російське ППО не в змозі закрити небо над стратегічними цілями навіть в Московській області.
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 03:17

Харків та Нікополь орки продовжують знищувати.
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 07:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодня в ~6 утра Крымский мост "поздравил" путина с юбилеем хоть и с опозданием :D
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 07:13

  Howl написав:Сегодня в ~6 утра Крымский мост "поздравил" путина с юбилеем хоть и с опозданием :D

Автодорога на Крымском мосту частично разрушена
На свежих видео местных Телеграм-каналов видно, что дорожное полотно повреждено (упал пролёт оттуда). А судя по фото, один из пролетов моста не уцелел.
Тем временем рашисты в своих пабликах массово пищат о диверсии.
Новости — огонь с самого утра! Похоже на прилёт ракеты по звуку...
взрыв произошел в 6 утра. Цистерна с топливом горит на одном из ЖД участков моста. Суббота обещает быть хорошей!
Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 07:32

На це можна дивитися вічно

Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 07:46

Швец учись

Про мост https://t.me/voynareal/29359
Про Крым https://t.me/novosti_voinaa/8148

Ну и мемы пошли, куда без них
(Двойной клик)
Зображення

В Керчи очереди на заправках. Куда это вы ехать собрались? https://t.me/astrapress/13530

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
«Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены», — пишет РБК.

​«Мост целый, но часть его участка теперь проходит по дну керченского пролива»
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 08 жов, 2022 08:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 08:01

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:- А кто заплатил за это удовольствие?
И что "ОНО стоило пересечному?"
"А гроші ДЕ?"
Киев без ВСУ не деоккупировать!

Конкретно ЦЕ задоволення оплатили німецькі платники податків.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Прекращайте отрыгивать надутое нашими "Геббельсами".
Оно "дуют", конечно правильно, но уже официально звучат цифры в 200 000 только жертв.
А что твориться с городами....
viewtopic.php?p=5494721#p5494721
Батенька думайте СВОИМ УМОМ!
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 08:05

  edvardd написав: Суббота обещает быть хорошей!

Василь-Рівне
Спасибо!
Кадры, действительно замечательные!
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