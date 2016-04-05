otg написав: Investor_K написав:
Гуменюк сьогодні натякала на міжнародний день бавовни. То де бавовна?
Аеродром в Калужской области, в Белгородской тоже что то упало. Правда рашисты рассказывают что ни каких повреждений.
На аеродромі «Шайковка» під Калугою дрон спалив два стратегічні ракетоносці Ту-22МЗ, повідомляють українські медіа.
Не можу поки ані спростувати, ані підтвердити цю інформацію.
Але відомо, що на Шайковці сьогодні зафіксоване падіння невідомого «безпілотника». Спочатку росіяни заговорили про атаку українського БПЛА. Потім про аварію іранського камікадзе «Shahed-136», які звідси теж вилітають атакувати українські цілі.
Ту-22М3 жирна ціль. З цих літаків запускали ракети «Кинжал» та скидали авіабомби ФАБ-3000 на «Азовсталь».
Якщо атака на авіабазу «Шайковка» підтверджується, це означатиме, що російське ППО не в змозі закрити небо над стратегічними цілями навіть в Московській області.
Цаплиенко