Investor_K написав:Гуменюк сьогодні натякала на міжнародний день бавовни. То де бавовна?
Аеродром в Калужской области, в Белгородской тоже что то упало. Правда рашисты рассказывают что ни каких повреждений.
На аеродромі «Шайковка» під Калугою дрон спалив два стратегічні ракетоносці Ту-22МЗ, повідомляють українські медіа. Не можу поки ані спростувати, ані підтвердити цю інформацію. Але відомо, що на Шайковці сьогодні зафіксоване падіння невідомого «безпілотника». Спочатку росіяни заговорили про атаку українського БПЛА. Потім про аварію іранського камікадзе «Shahed-136», які звідси теж вилітають атакувати українські цілі. Ту-22М3 жирна ціль. З цих літаків запускали ракети «Кинжал» та скидали авіабомби ФАБ-3000 на «Азовсталь». Якщо атака на авіабазу «Шайковка» підтверджується, це означатиме, що російське ППО не в змозі закрити небо над стратегічними цілями навіть в Московській області. Цаплиенко
Howl написав:Сегодня в ~6 утра Крымский мост "поздравил" путина с юбилеем хоть и с опозданием
Автодорога на Крымском мосту частично разрушена На свежих видео местных Телеграм-каналов видно, что дорожное полотно повреждено (упал пролёт оттуда). А судя по фото, один из пролетов моста не уцелел. Тем временем рашисты в своих пабликах массово пищат о диверсии. Новости — огонь с самого утра! Похоже на прилёт ракеты по звуку... взрыв произошел в 6 утра. Цистерна с топливом горит на одном из ЖД участков моста. Суббота обещает быть хорошей!
Kudrjavuy написав:- А кто заплатил за это удовольствие? И что "ОНО стоило пересечному?" "А гроші ДЕ?" Киев без ВСУ не деоккупировать!
Конкретно ЦЕ задоволення оплатили німецькі платники податків.
Прекращайте отрыгивать надутое нашими "Геббельсами". Оно "дуют", конечно правильно, но уже официально звучат цифры в 200 000 только жертв. А что твориться с городами.... viewtopic.php?p=5494721#p5494721 Батенька думайте СВОИМ УМОМ!
Kudrjavuy написав:- А кто заплатил за это удовольствие? И что "ОНО стоило пересечному?" "А гроші ДЕ?" Киев без ВСУ не деоккупировать!
Конкретно ЦЕ задоволення оплатили німецькі платники податків.
Или Вам напомнить о авиации? Это когда своё всё продали, порезали, а ... За тем вопрос даже о бразильских винтомоторных поднимали - бабло уже под это схавали... - И в это самое время, у своих часников, лгбт отбирали новые самолёты из гаражей! - Может это "что-то не так в стране?" - И только не нужно меня в антисемитизме обвинять - тошно. Или Вам о верфях напомнить, где даже авианосцы собирали, а за тем счастливые обдарованные ими(верфями) - водили по Украине хороводы православных? - Это можно грузить какому - то молодому идёту, но со старшими - так, общаться некошерно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 08 жов, 2022 08:26, всього редагувалось 1 раз.