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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2398239924002401>
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 08:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Попробую напомнить ВСЕМ, о чём идёт речь, или о размерах украденного:

Отдельно напомню, что в Украине производиться больше всего железнодорожного оборудования и в догонку вот это видео с тягачём на 100% с доступной рембазой в Украине:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 08:33

москали выложили видео подрыва, там действительно проезжает фура и взрыв, но взрыв странный, как будто китайская пиротехника...
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 08 жов, 2022 08:56, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 08:50

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:00

Странным образом растворилась статья по сути форума, и перспективных вложениях в Украине, частично пытаюсь восстановить, о чём речь и на форуме, да бы не теряли ориентацию:
Учора іранські дрони атакували Білу Церкву, а завтра – Львів чи Конча-Заспу
06 жовтня, 08:01
https://bastion.tv/uchora-iranski-droni ... spu_n49478
Учора іранські дрони атакували Білу Церкву, а завтра – Львів чи Конча-Заспу Фото:
Військово-політичне керівництво України мусить зважати на модернізацію російського окупаційного контингенту коштом технологій з Ірану.

Останні 3 роки влада в особі Володимира Зеленського та його "слуг народу" тупцювала ногами вітчизняних розробників, ставила палиці в колеса, закривала всі можливості, висміювала, піарилася... Але найогидніше: викидала сотні мільйонів на вітер заради миттєвої політичної вигоди!

І що зрештою? – Тепер знову війна, до якої ми знову не готові, як у старому совєцькому мультику про легендарного Лєвшу, який хворий, кинутий, висміяний жирною владою, вмираючи, просить «передати імператриці, що англійці рушниці цеглою не чистять, а то у разі війни – вони стріляти не здатні».

Коли ж ви, бляха, прокинетеся, нарешті?.. Коли нажеретеся?..
Невже навіть зараз вам не очевидно, що крім розпіарених і шалено дорогих "Байрактарів" є куди дешевша та ефективніша безпілотна зброя?.. Така, яку можна було виробляти в Україні пачками ще до великої війни, яку можна виробляти сотнями та тисячами прямо зараз?

Як виявилося, і в нас присутній той самий російський менталітет. Так, подібне схиляння перед усім західним, те саме прагнення "заробити" на "відкатах", політичних вигодах, на бюджетних грошах, на громадських і волонтерських фондах...

Ігор Луценко чудово все розписав про вчорашню ситуацію з іранськими дронами-камікадзе, які атакували Білу Церкву. Додам від себе, що в Україні є розробники ударних дронів! https://bastion.tv/lyut-lyut-vidchuvayu ... nih_n49475

Є ударні дрони не гірші за іранські чи турецькі, також є виробники ударних дронів і є успішні застосування цих дронів. В Україні все є, але немає головного – державної підтримки, будь-якої допомоги від держави взагалі!

Немає грошей – люди витрачають десятки, сотні тисяч (може вже й мільйони) своїх грошей, збирають зі світу по нитці, створюють виробництво, будують дрони, формують всю наземну інфраструктуру – катапульти, автомобілі керування, системи зв'язку. Самі роблять боєприпаси, ризикують: або підірватися, або потрапити до лап правоохоронних органів (умовно українських).

Водночас найгірше – доводиться битися з усією бюрократичною машиною, з цим багатоголовим змієм, який не вбивається, щоби перетягнути контрабандою через кордон комплектуючі, щоби провести випробування, щоби витягнути з якогось охоронного батальйону мобілізованого фахівця. Так, доволі рідкісного фахівця, який зараз на вагу золота.

При цьому доводиться мати справу з "рішалами" всіх мастей, які можуть занести кому потрібно папірець, зробити важливий дзвінок шефу, виділити якісь мізерні засоби. Але натомість "просять" погодитися з тим, що вони тепер головні й отримуватимуть зірочки на погони, медальки та ордени, заробляючи політичний капітал на тяжкій роботі найрозумніших людей, яких вони вважають за бидло.

А з іншого боку – модно одягнені у military style функціонери з фондів, які тепер теж стали раптом "великими фахівцями" у безпілотній авіації, котрі вершать долями людей, визначають: кому давати громадські гроші, кому жити, а кому помирати, як перемагати тощо. Ганьба і сором переповнюють мене!

У цій країні я стукав у всі двері, був в Офісі Президента, доповідав головному та міністру, вів переговори з фондами, волонтерами, олігархами... Після війни я розповім усе з посадами, званнями та прізвищами.

Але зараз нам треба виграти цю кляту війну. Ми не здаємось і не здамося, а наші дрони ще прилетять на Червону площу.

Автор : Юрій Касьянов

О том, что Киев без ВСУ не освободить от самого лютого Врага.
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:05

Яка сумна новина!!!

  edvardd написав:москали выложили видео подрыва, там действительно проезжает фура и взрыв, но они тупорылые не смотрят под мост, а там в это время плывут 2 катера, что запрещено...


Ось і здійснилася мрія мільйонів українців! 8)
Спостерігаємо гучний протяжний вий на болотах :twisted:
І пох яку відповідь готують кацапи - все одно їм гаплик.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:06

  edvardd написав:москали выложили видео подрыва, там действительно проезжает фура и взрыв, но взрыв странный, как будто китайская пиротехника...

Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:07

Москва (на жаль лише флагман) - ВСЬО, кримський міст - ВСЬО, що бл@дь ще треба знищити щоб х@йло зрозумів, що війна ВСЬО і треба валити з України доки не пізно? :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:09

  fler написав:
  edvardd написав:москали выложили видео подрыва, там действительно проезжает фура и взрыв, но они тупорылые не смотрят под мост, а там в это время плывут 2 катера, что запрещено...


Ось і здійснилася мрія мільйонів українців! 8)
Спостерігаємо гучний протяжний вий на болотах :twisted:
І пох яку відповідь готують кацапи - все одно їм гаплик.

:P
Замечательная Речь от уважаемого Человека:
https://www.facebook.com/dyastrub/posts ... nodrrS1wyl
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:17

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:20

  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:москали выложили видео подрыва, там действительно проезжает фура и взрыв, но взрыв странный, как будто китайская пиротехника...


🔥 Взрыв, способный обрушить бетонные опоры моста в море, не мог быть следствием взрыва на поверхности дорожного полотна, как это пытается представить российская пропаганда, публикуя видео с проездом грузовика
Судя по всему, это было сделано с помощью смонтированного под водой многосоткилограммового взрывного устройства, размещенного под водой на опорах моста.
Это означает полный провал всех российских спецслужб, разведок, Генштаба, не способных обеспечить защиту сверхстратегического в военном и идеологическом плане объекта.
И чем ответит путин? Опять никого не уволит и никого не накажет?
edvardd
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