|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 08 жов, 2022 09:20
fler написав:
Ось і здійснилася мрія мільйонів українців!
Спостерігаємо гучний протяжний вий на болотах
І пох яку відповідь готують кацапи - все одно їм гаплик.
Про видповидь я уже могу сказать. Сейчас будут целить в мосты через Днепр. Я б не очень радовался. У них есть сухопутная дорога через Мелитополь, а вот если у них получится уничтожить наши мосты, будет плохо. Очень плохо.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3143
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 жов, 2022 09:26
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5687
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6367 раз.
- Подякували: 2895 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 08 жов, 2022 09:29
Василь-Рівне написав:
...кримський міст - ВСЬО...
Один автомобильный пролёт целый, ж/д скорее всего тоже можно использовать. Поэтому говорить "всё" рановато, но привет мосту передали и очень хороший.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4844
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 жов, 2022 09:30
Орки пишут:
По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Интересно как не может быть пострадавших если на видео отчетливо видно взрыв грузовика и вспыхнувшую факелом легковушку? Как всегда жгут
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3143
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 жов, 2022 09:31
Howl написав: Василь-Рівне написав:
...кримський міст - ВСЬО...
Один автомобильный пролёт целый, ж/д скорее всего тоже можно использовать. Поэтому говорить "всё" рановато, но привет мосту передали и очень хороший.
там было высокотемпературное горение, жд мосту кердык...
АНЕКДОТ ДНЯ
Сейчас в Крыму очереди за бензином, а в Киеве — за шампанским
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7877
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 2439 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 08 жов, 2022 09:32
Василь-Рівне написав:
Москва (на жаль лише флагман) - ВСЬО, кримський міст - ВСЬО, що бл@дь ще треба знищити щоб х@йло зрозумів, що війна ВСЬО і треба валити з України доки не пізно?
+100
Він їпанутий.
Бо це ж очевидно, що коли почне гатити ще більше по нашій інфраструктурі, то Україна буде по їхній. І скоріше Атамаксами.
Все до того йде.
21 століття, а в нас замість футболу-концертів війна на повну.
З-за цих дибілів скрєпних.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25604
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 жов, 2022 09:41
edvardd написав:
🔥 Взрыв, способный обрушить бетонные опоры моста в море, не мог быть следствием взрыва на поверхности дорожного полотна, как это пытается представить российская пропаганда, публикуя видео с проездом грузовика
Судя по всему, это было сделано с помощью смонтированного под водой многосоткилограммового взрывного устройства, размещенного под водой на опорах моста.
Я шось чула про "Грім"
edvardd написав:
Это означает полный провал всех российских спецслужб, разведок, Генштаба, не способных обеспечить защиту сверхстратегического в военном и идеологическом плане объекта.
Димова завіса та ППО схибили
edvardd написав:
И чем ответит путин? Опять никого не уволит и никого не накажет?
Та він вже задовбався їх переставляти, чомусь лише гірше стає.
Відповідь нам поки що знеструмлення ЗАЕС? Це ж сталося після бавовни на мосту?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3255
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1076 раз.
- Подякували: 1216 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|104722
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|466969
|
|
|1
|3934
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|