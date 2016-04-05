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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2399240024012402>
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:31

  Howl написав:
  Василь-Рівне написав:...кримський міст - ВСЬО...
Один автомобильный пролёт целый, ж/д скорее всего тоже можно использовать. Поэтому говорить "всё" рановато, но привет мосту передали и очень хороший. :)

там было высокотемпературное горение, жд мосту кердык...

АНЕКДОТ ДНЯ
Сейчас в Крыму очереди за бензином, а в Киеве — за шампанским
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:32

  Василь-Рівне написав:Москва (на жаль лише флагман) - ВСЬО, кримський міст - ВСЬО, що бл@дь ще треба знищити щоб х@йло зрозумів, що війна ВСЬО і треба валити з України доки не пізно? :twisted:

+100
Він їпанутий.
Бо це ж очевидно, що коли почне гатити ще більше по нашій інфраструктурі, то Україна буде по їхній. І скоріше Атамаксами.
Все до того йде.

21 століття, а в нас замість футболу-концертів війна на повну.
З-за цих дибілів скрєпних.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:41

  edvardd написав:🔥 Взрыв, способный обрушить бетонные опоры моста в море, не мог быть следствием взрыва на поверхности дорожного полотна, как это пытается представить российская пропаганда, публикуя видео с проездом грузовика
Судя по всему, это было сделано с помощью смонтированного под водой многосоткилограммового взрывного устройства, размещенного под водой на опорах моста.


Я шось чула про "Грім" :roll:

  edvardd написав:Это означает полный провал всех российских спецслужб, разведок, Генштаба, не способных обеспечить защиту сверхстратегического в военном и идеологическом плане объекта.


Димова завіса та ППО схибили :lol:

  edvardd написав:И чем ответит путин? Опять никого не уволит и никого не накажет?


Та він вже задовбався їх переставляти, чомусь лише гірше стає.
Відповідь нам поки що знеструмлення ЗАЕС? Це ж сталося після бавовни на мосту?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:50

  fler написав:
  edvardd написав:🔥 Взрыв, способный обрушить бетонные опоры моста в море, не мог быть следствием взрыва на поверхности дорожного полотна, как это пытается представить российская пропаганда, публикуя видео с проездом грузовика
Судя по всему, это было сделано с помощью смонтированного под водой многосоткилограммового взрывного устройства, размещенного под водой на опорах моста.


Я шось чула про "Грім" :roll:

:lol: :lol: :lol:
Вот ответ, но это для специалистов(не для Вас), здесь это не стоит разгонять(99% отечественное).
  edvardd написав:москали выложили видео подрыва, там действительно проезжает фура и взрыв, но взрыв странный, как будто китайская пиротехника...


А, я думаю, с какого... орки с утра лютуют... :twisted:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:..
Судя по всему, это было сделано с помощью смонтированного под водой многосоткилограммового взрывного устройства, размещенного под водой на опорах моста...


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GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:02

otg сдохни касап.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:14

последний пункт!
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:24

  edvardd написав:там было высокотемпературное горение, жд мосту кердык...

АНЕКДОТ ДНЯ
Сейчас в Крыму очереди за бензином, а в Киеве — за шампанским

Видео хорошее:
https://t.me/censor_net/17839
По одной ветке легло два пролёта.
Скорее всего, для легкового транспорта, в чрезвычайном режиме сохранят движение: по одной ветке.
По поводу Ж/Д - там да, ...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 08 жов, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:24

  GALeon написав:


Зображення[/quote]Боевые дельфины это круто :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:27

  Kudrjavuy написав:https://t.me/censor_net/17839
По одной ветке легло два пролёта.
Скорее всего, для легкового транспорта, в чрезвычайном режиме сохранят движение: по одной ветке.
По поводу Ж/Д - там да, ...
Плохо что цистерны не взорвались. Задумка супер, но не все сработало как хотелось.
otg
 
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