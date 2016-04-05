edvardd написав:🔥 Взрыв, способный обрушить бетонные опоры моста в море, не мог быть следствием взрыва на поверхности дорожного полотна, как это пытается представить российская пропаганда, публикуя видео с проездом грузовика Судя по всему, это было сделано с помощью смонтированного под водой многосоткилограммового взрывного устройства, размещенного под водой на опорах моста.
Я шось чула про "Грім"
edvardd написав:Это означает полный провал всех российских спецслужб, разведок, Генштаба, не способных обеспечить защиту сверхстратегического в военном и идеологическом плане объекта.
Димова завіса та ППО схибили
edvardd написав:И чем ответит путин? Опять никого не уволит и никого не накажет?
Та він вже задовбався їх переставляти, чомусь лише гірше стає. Відповідь нам поки що знеструмлення ЗАЕС? Це ж сталося після бавовни на мосту?
edvardd написав:🔥 Взрыв, способный обрушить бетонные опоры моста в море, не мог быть следствием взрыва на поверхности дорожного полотна, как это пытается представить российская пропаганда, публикуя видео с проездом грузовика Судя по всему, это было сделано с помощью смонтированного под водой многосоткилограммового взрывного устройства, размещенного под водой на опорах моста.
Я шось чула про "Грім"
Вот ответ, но это для специалистов(не для Вас), здесь это не стоит разгонять(99% отечественное).
edvardd написав:москали выложили видео подрыва, там действительно проезжает фура и взрыв, но взрыв странный, как будто китайская пиротехника...
edvardd написав:там было высокотемпературное горение, жд мосту кердык...
АНЕКДОТ ДНЯ Сейчас в Крыму очереди за бензином, а в Киеве — за шампанским
Видео хорошее: https://t.me/censor_net/17839 По одной ветке легло два пролёта. Скорее всего, для легкового транспорта, в чрезвычайном режиме сохранят движение: по одной ветке. По поводу Ж/Д - там да, ...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 08 жов, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy написав:https://t.me/censor_net/17839 По одной ветке легло два пролёта. Скорее всего, для легкового транспорта, в чрезвычайном режиме сохранят движение: по одной ветке. По поводу Ж/Д - там да, ...
Плохо что цистерны не взорвались. Задумка супер, но не все сработало как хотелось.