fler написав:Відповідь нам поки що знеструмлення ЗАЕС? Це ж сталося після бавовни на мосту?
Ні - це наша була відповідь на знеструмлення: «Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС», — йдеться у повідомленні.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 08 жов, 2022 10:31, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:🔥 Взрыв, способный обрушить бетонные опоры моста в море, не мог быть следствием взрыва на поверхности дорожного полотна, как это пытается представить российская пропаганда, публикуя видео с проездом грузовика Судя по всему, это было сделано с помощью смонтированного под водой многосоткилограммового взрывного устройства, размещенного под водой на опорах моста.
Я шось чула про "Грім"
edvardd написав:Это означает полный провал всех российских спецслужб, разведок, Генштаба, не способных обеспечить защиту сверхстратегического в военном и идеологическом плане объекта.
Димова завіса та ППО схибили
edvardd написав:И чем ответит путин? Опять никого не уволит и никого не накажет?
Та він вже задовбався їх переставляти, чомусь лише гірше стає. Відповідь нам поки що знеструмлення ЗАЕС? Це ж сталося після бавовни на мосту?
Запорожская АЭС полностью обесточена: причина Это произошло в результате обстрела российских войск этой ночью в 00:59
Kudrjavuy написав:https://t.me/censor_net/17839 По одной ветке легло два пролёта. Скорее всего, для легкового транспорта, в чрезвычайном режиме сохранят движение: по одной ветке. По поводу Ж/Д - там да, ...
Плохо что цистерны не взорвались. Задумка супер, но не все сработало как хотелось.
Ж/Д это бонус, а то что цистерны не взорвались это хорошо, главное медленное высокотемпературное горение...
edvardd написав:там было высокотемпературное горение, жд мосту кердык...
АНЕКДОТ ДНЯ Сейчас в Крыму очереди за бензином, а в Киеве — за шампанским
Видео хорошее: https://t.me/censor_net/17839 По одной ветке легло два пролёта. Скорее всего, для легкового транспорта, в чрезвычайном режиме сохранят движение: по одной ветке. По поводу Ж/Д - там да, ...
В конце видео видно обрушение и третьего пролета. От взрыва одного грузовика два обрушения в двух местах?
Ні синку, це фантастика! (с)
Моя версия обрушения пролетов - результат рядовой криминальной разборки между боевыми пловцами и боевыми дельфинами с бодуна после совместного отмечания дня рождения путлера. Загорание цистерн - сколько можно предупреждать о вреде курения в неустановленных местах и выбрасывании непогашенных окурков из окна автомобиля?
Хороший подарок на день рождения, а то трактор, дыня (с)
Хороший подарок на день рождения, а то трактор, дыня (с)
Об этом сообщил автор ТГ-канала "GENERALL SVR" https://donpress.com/news/08-10-2022-kr ... -v-lyubuyu Пока Путин проводит экстренные совещания и решает как отреагировать на "инцидент на Крымском мосту", крымским чиновникам топ-уровня поступила рекомендация вывезти семьи и движимое имущество в "любую безопасную область России", пишет автор канала.
По его словам, Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области безопасными не считаются.
В Кремле считают, что ситуация в Крыму может "ухудшиться".