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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2400240124022403>
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Відповідь нам поки що знеструмлення ЗАЕС? Це ж сталося після бавовни на мосту?

Ні - це наша була відповідь на знеструмлення: «Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС», — йдеться у повідомленні.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 08 жов, 2022 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:31

  fler написав:
  edvardd написав:🔥 Взрыв, способный обрушить бетонные опоры моста в море, не мог быть следствием взрыва на поверхности дорожного полотна, как это пытается представить российская пропаганда, публикуя видео с проездом грузовика
Судя по всему, это было сделано с помощью смонтированного под водой многосоткилограммового взрывного устройства, размещенного под водой на опорах моста.


Я шось чула про "Грім" :roll:

  edvardd написав:Это означает полный провал всех российских спецслужб, разведок, Генштаба, не способных обеспечить защиту сверхстратегического в военном и идеологическом плане объекта.


Димова завіса та ППО схибили :lol:

  edvardd написав:И чем ответит путин? Опять никого не уволит и никого не накажет?


Та він вже задовбався їх переставляти, чомусь лише гірше стає.
Відповідь нам поки що знеструмлення ЗАЕС? Це ж сталося після бавовни на мосту?

Запорожская АЭС полностью обесточена: причина
Это произошло в результате обстрела российских войск этой ночью в 00:59
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:33

  otg написав:
  Kudrjavuy написав:https://t.me/censor_net/17839
По одной ветке легло два пролёта.
Скорее всего, для легкового транспорта, в чрезвычайном режиме сохранят движение: по одной ветке.
По поводу Ж/Д - там да, ...
Плохо что цистерны не взорвались. Задумка супер, но не все сработало как хотелось.

Ж/Д это бонус, а то что цистерны не взорвались это хорошо, главное медленное высокотемпературное горение...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В наших новинах казали, що опори встояли. Та- да? Чи- ні?
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:56

Шок, сенсация! ФСБ опубликовали фото диверсанта, устроившего взрыв
Родина тебя не забудет, солдат!

Зображення
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 11:03

  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:там было высокотемпературное горение, жд мосту кердык...

АНЕКДОТ ДНЯ
Сейчас в Крыму очереди за бензином, а в Киеве — за шампанским

Видео хорошее:
https://t.me/censor_net/17839
По одной ветке легло два пролёта.
Скорее всего, для легкового транспорта, в чрезвычайном режиме сохранят движение: по одной ветке.
По поводу Ж/Д - там да, ...

В конце видео видно обрушение и третьего пролета. От взрыва одного грузовика два обрушения в двух местах?
Ні синку, це фантастика! (с)

Моя версия обрушения пролетов - результат рядовой криминальной разборки между боевыми пловцами и боевыми дельфинами с бодуна после совместного отмечания дня рождения путлера. Загорание цистерн - сколько можно предупреждать о вреде курения в неустановленных местах и выбрасывании непогашенных окурков из окна автомобиля?
Хороший подарок на день рождения, а то трактор, дыня (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 11:18

  yanyura написав:
Хороший подарок на день рождения, а то трактор, дыня (с)

Об этом сообщил автор ТГ-канала "GENERALL SVR"
https://donpress.com/news/08-10-2022-kr ... -v-lyubuyu
Пока Путин проводит экстренные совещания и решает как отреагировать на "инцидент на Крымском мосту", крымским чиновникам топ-уровня поступила рекомендация вывезти семьи и движимое имущество в "любую безопасную область России", пишет автор канала.

По его словам, Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области безопасными не считаются.

В Кремле считают, что ситуация в Крыму может "ухудшиться".

А Вам наоборот - завозят?
:evil:
Генштаб подаёт сводки, что партиями в 300 уже вывозят.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/8/7370871/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 11:34

Теперь, для усссссвоения пройденного, КРУГЛОСУТОЧНО по всему побережью Азовского и Чёрного морей, От временно оккупированного кацапами Таганрога до Одессы должно круглосуточно транслироваться видео:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 11:42

  edvardd написав:Ж/Д это бонус, а то что цистерны не взорвались это хорошо, главное медленное высокотемпературное горение...
Так на фото, утро, вроде все потушили. Лучше б бахнул весь состав, может бы и жд обрушился. Не понятно куда шел поезд. Возможно цистерны были пустые.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 11:48

  otg написав:
  edvardd написав:Ж/Д это бонус, а то что цистерны не взорвались это хорошо, главное медленное высокотемпературное горение...
Так на фото, утро, вроде все потушили. Лучше б бахнул весь состав, может бы и жд обрушился. Не понятно куда шел поезд. Возможно цистерны были пустые.

не потушили, а выгорел, после пожара бетон начнёт трескаться, и потеряет несущую способность...
edvardd
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