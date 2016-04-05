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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 жов, 2022 11:49
Василь-Рівне написав:
Москва (на жаль лише флагман) - ВСЬО, кримський міст - ВСЬО, що бл@дь ще треба знищити
щоб х@йло зрозумів, що війна ВСЬО і треба валити з України доки не пізно?
х@йло
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Додано: Суб 08 жов, 2022 12:01
otg написав: edvardd написав:
Ж/Д это бонус, а то что цистерны не взорвались это хорошо, главное медленное высокотемпературное горение...
Так на фото, утро, вроде все потушили. Лучше б бахнул весь состав, может бы и жд обрушился. Не понятно куда шел поезд. Возможно цистерны были пустые.
Конечно же пустые и отрицательное горение, ну ты смешной россиянен.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 12:02
Howl написав:
Сегодня в ~6 утра Крымский мост "поздравил" путина с юбилеем хоть и с опозданием
Це не пуйла з запізненням...
Це мене вчасно
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Додано: Суб 08 жов, 2022 12:24
Интересно... Обесточенная ЗАЭС, взорванный мост. Походу и правда готовится наступление на Мариупольском или Мелитопольском направлении )
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Додано: Суб 08 жов, 2022 12:44
budivelnik написав: Howl написав:
Сегодня в ~6 утра Крымский мост "поздравил" путина с юбилеем хоть и с опозданием
Це не пуйла з запізненням...
Це мене вчасно
О, то вітаю!
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