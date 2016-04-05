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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2401240224032404>
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 11:49

  Василь-Рівне написав:Москва (на жаль лише флагман) - ВСЬО, кримський міст - ВСЬО, що бл@дь ще треба знищити щоб х@йло зрозумів, що війна ВСЬО і треба валити з України доки не пізно? :twisted:

х@йло :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 12:01

  otg написав:
  edvardd написав:Ж/Д это бонус, а то что цистерны не взорвались это хорошо, главное медленное высокотемпературное горение...
Так на фото, утро, вроде все потушили. Лучше б бахнул весь состав, может бы и жд обрушился. Не понятно куда шел поезд. Возможно цистерны были пустые.

Конечно же пустые и отрицательное горение, ну ты смешной россиянен.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 12:02

  Howl написав:Сегодня в ~6 утра Крымский мост "поздравил" путина с юбилеем хоть и с опозданием :D
Це не пуйла з запізненням...
Це мене вчасно :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно... Обесточенная ЗАЭС, взорванный мост. Походу и правда готовится наступление на Мариупольском или Мелитопольском направлении )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:
  Howl написав:Сегодня в ~6 утра Крымский мост "поздравил" путина с юбилеем хоть и с опозданием :D
Це не пуйла з запізненням...
Це мене вчасно :D
О, то вітаю!
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 12:53

  Faceless написав:
budivelnik написав:
  Howl написав:Сегодня в ~6 утра Крымский мост "поздравил" путина с юбилеем хоть и с опозданием :D
Це не пуйла з запізненням...
Це мене вчасно :D
О, то вітаю!
Всі друзі повідомленні ,що подарунки на всі наступні Дні Народженнядо кінця моїх днів - Вони вже зробили...
але попереджені, що 19-01 - День Народження Дружини , тому вона з радістю прийме як подарунок деокупацію Криму..а я буду звільнений від пошуків подарунків на її Дні Народження..до кінця вже своїх днів. :D :D :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:08

Підтримую версію яку озвучив генерал у відставці Федоров...
Вибух вантажівки,яка перевозила боєприпаси російської армії внаслідок
варіанта а - смертник за кермом - як на мене 20%
варіант б - підкладена міна нашими спецслужбами, а при вїзді на міст її не побачили бо вантажівка і так завантажена вибухонебезпечними боєприпасами....
активація вибуху або по джіпс координатам, або по сигналу від нашого спостерігача(або й те й те разом)
вибухівка могла бути закладена на будь якому етапі(навіть на етапі виробництва на якомусь з уральських заводів) , адже маршрути боєприпасів - відомі, а тому нашим по барабану залізницею чи вантажівкою буде йти переміщення цього боєприпаса( адже можна в джіпс координати закласти координати всіх мостів як ж/д так і автомобільних які нас цікавлять ..і пофіг би де стався вибух..а перевірити усі ящики навіть на етапі завантажування - не можливо в принципі..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:59

  budivelnik написав:
  Howl написав:Сегодня в ~6 утра Крымский мост "поздравил" путина с юбилеем хоть и с опозданием :D
Це не пуйла з запізненням...
Це мене вчасно :D

Мої вітання
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 14:06

  budivelnik написав:Підтримую версію яку озвучив генерал у відставці Федоров...
Вибух вантажівки,яка перевозила боєприпаси російської армії внаслідок
варіанта а - смертник за кермом - як на мене 20%
варіант б - підкладена міна нашими спецслужбами, а при вїзді на міст її не побачили бо вантажівка і так завантажена вибухонебезпечними боєприпасами....

На покадровому відео видно, що вибухнула не вантажівка.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 14:08

  budivelnik написав:
  Howl написав:Сегодня в ~6 утра Крымский мост "поздравил" путина с юбилеем хоть и с опозданием :D
Це не пуйла з запізненням...
Це мене вчасно :D

Вітаю!

Треба ще якийсь файний подарунок на іменини ;)
Shaman
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