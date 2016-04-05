RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2401240224032404
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 14:16

  sergey_sryvkin написав:
  budivelnik написав:Підтримую версію яку озвучив генерал у відставці Федоров...
Вибух вантажівки,яка перевозила боєприпаси російської армії внаслідок
варіанта а - смертник за кермом - як на мене 20%
варіант б - підкладена міна нашими спецслужбами, а при вїзді на міст її не побачили бо вантажівка і так завантажена вибухонебезпечними боєприпасами....

На покадровому відео видно, що вибухнула не вантажівка.

А що ж тоді?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7870
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 14:56

Вибухнула вантажівка.

На перевезення залізницею вибух не вплине ніяк.

Це версія ввс не моя

The victims were in a nearby car when a lorry blew up, the Russian investigators said, bringing down sections of the bridge's roadway.
Russia says the railway part of the bridge - where oil tankers caught fire - will reopen this evening.
https://www.bbc.com/news/world-europe-63183404
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 14:58

  Investor_K написав:
  sergey_sryvkin написав:
  budivelnik написав:Підтримую версію яку озвучив генерал у відставці Федоров...
Вибух вантажівки,яка перевозила боєприпаси російської армії внаслідок
варіанта а - смертник за кермом - як на мене 20%
варіант б - підкладена міна нашими спецслужбами, а при вїзді на міст її не побачили бо вантажівка і так завантажена вибухонебезпечними боєприпасами....

На покадровому відео видно, що вибухнула не вантажівка.

А що ж тоді?

Не знаю. Але світовий спалах іде не від неї. Зтось писав що підірвали опори. До того ж впало два прольоти в різних місцях, на відстані один від одного
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 19.02.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 15:06

Версія.А не могли вони самі замінувати,на вмипадок свого відступу з криму,а воно візьми і бабахни? Підриви по gps малоймовірні,бо я думаю вони його там глушать.
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 409
З нами з: 07.04.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 15:10

В Україні відкрили нову школу «Пілотеси України». Вона спеціалізується на навчанні жінок пілотування дронів. Дівчат навчають пілотуванню дронів як з метою розвідки, так і для проведення атакуючих маневрів. Серед викладачів - досвідчені льотчики та військові. Перші чотири учениці школи вже склали іспит за умов, максимально наближених до реальних. Наразі школа проводить новий набір.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3256
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1076 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орки пишут:
    Движение по неповрежденной части Крымского моста в реверсивном движении запустят 8 октября после 16:00
otg
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 15:18

  гуляйполе написав:Версія.А не могли вони самі замінувати,на вмипадок свого відступу з криму,а воно візьми і бабахни? Підриви по gps малоймовірні,бо я думаю вони його там глушать.
Да уже вроде выяснили что все таки грузовик. Сейчас шманают семью владельца грузовика.
otg
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 15:37

Вибух на Кримському мосту міг бути організований самими росіянами. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
На його думку, надзвичайна подія, ймовірно, стала наслідком протистояння між ФСБ та військовими.
А тепер серйозно. ФСБ/ЧВК намагаються з'їсти керівництво Міноборони/Генштабу. За мить до зміни кадрів ФСБ іде до нокдауну: вибух на мосту Путіна. Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Поки не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ, – написав Подоляк.

Детальніше: https://socportal.info/ua/news/v-ofise- ... kom-mostu/
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 15:44

  Investor_K написав:
  sergey_sryvkin написав:
  budivelnik написав:Підтримую версію яку озвучив генерал у відставці Федоров...
Вибух вантажівки,яка перевозила боєприпаси російської армії внаслідок
варіанта а - смертник за кермом - як на мене 20%
варіант б - підкладена міна нашими спецслужбами, а при вїзді на міст її не побачили бо вантажівка і так завантажена вибухонебезпечними боєприпасами....

На покадровому відео видно, що вибухнула не вантажівка.

А що ж тоді?

заложили бомбу заранее - подождали пока поезд с гсм поровняется чтобы и жд повредить. А челу тому на грузовике просто не фарт.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 20.01.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2401240224032404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104731
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467009
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3934
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5023)
08.10.2022 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.