budivelnik написав:Підтримую версію яку озвучив генерал у відставці Федоров... Вибух вантажівки,яка перевозила боєприпаси російської армії внаслідок варіанта а - смертник за кермом - як на мене 20% варіант б - підкладена міна нашими спецслужбами, а при вїзді на міст її не побачили бо вантажівка і так завантажена вибухонебезпечними боєприпасами....
На покадровому відео видно, що вибухнула не вантажівка.
The victims were in a nearby car when a lorry blew up, the Russian investigators said, bringing down sections of the bridge's roadway. Russia says the railway part of the bridge - where oil tankers caught fire - will reopen this evening. https://www.bbc.com/news/world-europe-63183404
budivelnik написав:Підтримую версію яку озвучив генерал у відставці Федоров... Вибух вантажівки,яка перевозила боєприпаси російської армії внаслідок варіанта а - смертник за кермом - як на мене 20% варіант б - підкладена міна нашими спецслужбами, а при вїзді на міст її не побачили бо вантажівка і так завантажена вибухонебезпечними боєприпасами....
На покадровому відео видно, що вибухнула не вантажівка.
А що ж тоді?
Не знаю. Але світовий спалах іде не від неї. Зтось писав що підірвали опори. До того ж впало два прольоти в різних місцях, на відстані один від одного
В Україні відкрили нову школу «Пілотеси України». Вона спеціалізується на навчанні жінок пілотування дронів. Дівчат навчають пілотуванню дронів як з метою розвідки, так і для проведення атакуючих маневрів. Серед викладачів - досвідчені льотчики та військові. Перші чотири учениці школи вже склали іспит за умов, максимально наближених до реальних. Наразі школа проводить новий набір.
Вибух на Кримському мосту міг бути організований самими росіянами. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter. На його думку, надзвичайна подія, ймовірно, стала наслідком протистояння між ФСБ та військовими. А тепер серйозно. ФСБ/ЧВК намагаються з'їсти керівництво Міноборони/Генштабу. За мить до зміни кадрів ФСБ іде до нокдауну: вибух на мосту Путіна. Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Поки не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ, – написав Подоляк.
budivelnik написав:Підтримую версію яку озвучив генерал у відставці Федоров... Вибух вантажівки,яка перевозила боєприпаси російської армії внаслідок варіанта а - смертник за кермом - як на мене 20% варіант б - підкладена міна нашими спецслужбами, а при вїзді на міст її не побачили бо вантажівка і так завантажена вибухонебезпечними боєприпасами....
На покадровому відео видно, що вибухнула не вантажівка.
А що ж тоді?
заложили бомбу заранее - подождали пока поезд с гсм поровняется чтобы и жд повредить. А челу тому на грузовике просто не фарт.