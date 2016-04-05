Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Суб 08 жов, 2022 15:59
путін призначив нового командувача своїми військами в Україні
Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні.
Джерело: кремлівські ЗМІ
Деталі: Суровікін обіймає посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил з 31 жовтня 2017 року.
Він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та військовій операції в Сирії.
Раніше угрупованням російських військ керував генерал Олександр Дворніков.
Довідково: ЗМІ ще в липні повідомляли, що в Росії звільнено командувача Південного військового округу Дворнікова.
Після цього розслідувачі писали, що командувачем російських військ в Україні був генерал-полковник Геннадій Жидко.
В той час командування Південним військовим округом мало перейти до Суровікіна. Він відповідав безпосередньо за зону бойових дій на Донбасі.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/8/7370920/
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 5888
З нами з: 13.09.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 660 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 08 жов, 2022 15:59
sergey_sryvkin написав: otg написав: гуляйполе написав:
Версія.А не могли вони самі замінувати,на вмипадок свого відступу з криму,а воно візьми і бабахни? Підриви по gps малоймовірні,бо я думаю вони його там глушать.
Да уже вроде выяснили что все таки грузовик. Сейчас шманают семью владельца грузовика.
хз, дивно
https://t.me/howiseeitsasha/4822
Ну або так
https://t.me/howiseeitsasha/4832
sergey_sryvkin
Повідомлень: 1091
З нами з: 19.02.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 503 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 08 жов, 2022 15:59
otg написав: гуляйполе написав:
Версія.А не могли вони самі замінувати,на вмипадок свого відступу з криму,а воно візьми і бабахни? Підриви по gps малоймовірні,бо я думаю вони його там глушать.
Да уже вроде выяснили что все таки грузовик. Сейчас шманают семью владельца грузовика.
Просто мост устал и решил стряхнуть с себя грузовик.
Природное явление, виноватых нет, дело можно смело закрывать.
antey1969
1
Повідомлень: 11500
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1564 раз.
Подякували: 3437 раз.
Профіль
2
2
1
Додано: Суб 08 жов, 2022 16:01
Окупаційна влада повідомляє про відновлення руху Кримським мостом https://www.slovoidilo.ua/2022/10/08/no ... kym-mostom
Игорь Алексеевич
Повідомлень: 5888
З нами з: 13.09.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 660 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 08 жов, 2022 16:12
По инету, запустили, что это был известных Харьковчанин.
https://pbs.twimg.com/media/Fei5zhQXkAA ... name=small
- Кто об этом в Курсах?
Kudrjavuy
Повідомлень: 10149
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
Профіль
Додано: Суб 08 жов, 2022 16:19
Скорее добавьте новость в Википедию, пока Вас не опередили.
antey1969
1
Повідомлень: 11500
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1564 раз.
Подякували: 3437 раз.
Профіль
2
2
1
Додано: Суб 08 жов, 2022 16:20
antey1969 написав:
Скорее добавьте новость в Википедию, пока Вас не опередили.
Значит будет долго жить!
Kudrjavuy
Повідомлень: 10149
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
Профіль
Додано: Суб 08 жов, 2022 16:30
Итак, утро радовало не только хорошей погодой, но и хорошими событиями
Мост 1) Версия - грузовик. Хммм, тогда мост построен из говна и палок. И ФСБ провтыкало въезд грузовика со взрывчаткой на мост. Хотя у них там какой-то супер-пупер терминал досмотра грузовиков на наличие взрывоопасных веществ 2) Версия - СБУ. Потому как, больше похоже, что взрывчатка была заложена под опорами моста. Хммм, опять ФСБ провтыкало. 3) Версия - внутренние разборки внутри РФ между "силовиками". Рязанский сахар. Это, имхо, более правдоподобно. В РФ армия срётся с ФСБ, ФСБ срётся с армией Но любая версия нам только на пользу Мост частично разрушен. Рашисты визжат, что это теракт, да пусть и визжат убогие По их искривленному мировозрения, удары по мосту в Затоке или обстрел жилых кварталов Харькова и Запорожья - это не теракт, а вот по мосту - это теракт Потому, что они боятся до усрачки, когда бьют по ним
pesikot
Повідомлень: 7236
З нами з: 31.08.09
Подякував: 493 раз.
Подякували: 1228 раз.
Профіль
2
2
Додано: Суб 08 жов, 2022 16:31
В Москве начались аресты военных, сообщает Главное управление разведки МО Украины
В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто. В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции. Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных. Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.
GALeon
Повідомлень: 814
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Суб 08 жов, 2022 16:34
GALeon написав:
В Москве начались аресты военных, сообщает Главное управление разведки МО Украины
В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.
В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.
Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.
Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.
Цікава новина
Investor_K
Повідомлень: 7872
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1488
104740
П'ят 26 лис, 2021 09:18 Schmit
6076
467018
1
3936
Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka