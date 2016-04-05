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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2403240424052406>
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 15:59

путін призначив нового командувача своїми військами в Україні

Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні.

Джерело: кремлівські ЗМІ

Деталі: Суровікін обіймає посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил з 31 жовтня 2017 року.

Він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та військовій операції в Сирії.

Раніше угрупованням російських військ керував генерал Олександр Дворніков.

Довідково: ЗМІ ще в липні повідомляли, що в Росії звільнено командувача Південного військового округу Дворнікова.

Після цього розслідувачі писали, що командувачем російських військ в Україні був генерал-полковник Геннадій Жидко.

В той час командування Південним військовим округом мало перейти до Суровікіна. Він відповідав безпосередньо за зону бойових дій на Донбасі.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/8/7370920/
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 15:59

  sergey_sryvkin написав:
  otg написав:
  гуляйполе написав:Версія.А не могли вони самі замінувати,на вмипадок свого відступу з криму,а воно візьми і бабахни? Підриви по gps малоймовірні,бо я думаю вони його там глушать.
Да уже вроде выяснили что все таки грузовик. Сейчас шманают семью владельца грузовика.

хз, дивно
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Ну або так :)
https://t.me/howiseeitsasha/4832
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 15:59

  otg написав:
  гуляйполе написав:Версія.А не могли вони самі замінувати,на вмипадок свого відступу з криму,а воно візьми і бабахни? Підриви по gps малоймовірні,бо я думаю вони його там глушать.
Да уже вроде выяснили что все таки грузовик. Сейчас шманают семью владельца грузовика.

Просто мост устал и решил стряхнуть с себя грузовик.
Природное явление, виноватых нет, дело можно смело закрывать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 16:01

Окупаційна влада повідомляє про відновлення руху Кримським мостом

https://www.slovoidilo.ua/2022/10/08/no ... kym-mostom
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 16:12

  sergey_sryvkin написав:
  sergey_sryvkin написав:
  otg написав:Да уже вроде выяснили что все таки грузовик. Сейчас шманают семью владельца грузовика.

хз, дивно
https://t.me/howiseeitsasha/4822

Ну або так :)
https://t.me/howiseeitsasha/4832

По инету, запустили, что это был известных Харьковчанин.
https://pbs.twimg.com/media/Fei5zhQXkAA ... name=small
- Кто об этом в Курсах?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 16:19

  Kudrjavuy написав:По инету, запустили, что это был известных Харьковчанин.
https://pbs.twimg.com/media/Fei5zhQXkAA ... name=small
- Кто об этом в Курсах?

Скорее добавьте новость в Википедию, пока Вас не опередили.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 16:20

  antey1969 написав:
  Kudrjavuy написав:По инету, запустили, что это был известных Харьковчанин.
https://pbs.twimg.com/media/Fei5zhQXkAA ... name=small
- Кто об этом в Курсах?

Скорее добавьте новость в Википедию, пока Вас не опередили.

Значит будет долго жить!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итак, утро радовало не только хорошей погодой, но и хорошими событиями
Мост

1) Версия - грузовик. Хммм, тогда мост построен из говна и палок. И ФСБ провтыкало въезд грузовика со взрывчаткой на мост. Хотя у них там какой-то супер-пупер терминал досмотра грузовиков на наличие взрывоопасных веществ

2) Версия - СБУ. Потому как, больше похоже, что взрывчатка была заложена под опорами моста. Хммм, опять ФСБ провтыкало.

3) Версия - внутренние разборки внутри РФ между "силовиками". Рязанский сахар. Это, имхо, более правдоподобно. В РФ армия срётся с ФСБ, ФСБ срётся с армией

Но любая версия нам только на пользу
Мост частично разрушен.
Рашисты визжат, что это теракт, да пусть и визжат убогие

По их искривленному мировозрения, удары по мосту в Затоке или обстрел жилых кварталов Харькова и Запорожья - это не теракт, а вот по мосту - это теракт
Потому, что они боятся до усрачки, когда бьют по ним
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Москве начались аресты военных, сообщает Главное управление разведки МО Украины

В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.

В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 16:34

  GALeon написав:В Москве начались аресты военных, сообщает Главное управление разведки МО Украины

В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.

В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

Цікава новина
Investor_K
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