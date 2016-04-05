По мосту.
Як на мене, робота справді ювелірна, але трохи невдала. Скоріш за все, ціллю мали бути розвідні конструкції, які б відремонтувати було набагато важче.
Але новина в будь-якому разі дуже радісна.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 16:38
По мосту.
Як на мене, робота справді ювелірна, але трохи невдала. Скоріш за все, ціллю мали бути розвідні конструкції, які б відремонтувати було набагато важче.
Але новина в будь-якому разі дуже радісна.
Додано: Суб 08 жов, 2022 17:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну чЕ там у кацапов в маскве? Многих арестовали?
Додано: Суб 08 жов, 2022 17:20
Додано: Суб 08 жов, 2022 17:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хайпанули про мост и хватит. По нему началось движение.
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