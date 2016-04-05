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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2403240424052406
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 16:38

По мосту.
Як на мене, робота справді ювелірна, але трохи невдала. Скоріш за все, ціллю мали бути розвідні конструкції, які б відремонтувати було набагато важче.
Але новина в будь-якому разі дуже радісна.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну чЕ там у кацапов в маскве? Многих арестовали?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 17:20

  Investor_K написав:Ну чЕ там у кацапов в маскве? Многих арестовали?

А що трапилось ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хайпанули про мост и хватит. По нему началось движение.
Andrey2512
 
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