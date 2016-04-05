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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 жов, 2022 17:06
Ну чЕ там у кацапов в маскве? Многих арестовали?
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Investor_K
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Додано: Суб 08 жов, 2022 17:20
Investor_K написав:
Ну чЕ там у кацапов в маскве? Многих арестовали?
А що трапилось ?
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Ukrainian
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Додано: Суб 08 жов, 2022 17:25
Хайпанули про мост и хватит. По нему началось движение.
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Andrey2512
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Додано: Суб 08 жов, 2022 17:29
Ukrainian написав: Investor_K написав:
Ну чЕ там у кацапов в маскве? Многих арестовали?
А що трапилось ?
Кадыров с Поваром решили предупредить операцию "Валькирия", я так, понимаю.
Согласно плана их "реконструкции".
Значит "загорелось в столицах", после Заявления Зе и Шмыгаля.(Значит уже не просто уважают, а боятся)
Но орки, сегодня, лютуют по полной, словно в последний день.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 17:46
Investor_K написав: GALeon написав:
В Москве начались аресты военных, сообщает Главное управление разведки МО Украины
В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.
В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.
Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.
Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.
Цікава новина
из Пекина прилетели?
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Додано: Суб 08 жов, 2022 17:49
Andrey2512 написав:
Хайпанули про мост и хватит. По нему началось движение.
В одну нитку на легкових авто?
А жд та вантажівки? А друга нитка?
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Hotab
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Додано: Суб 08 жов, 2022 17:51
Andrey2512 написав:
Хайпанули про мост и хватит. По нему началось движение.
А тебе, москаль, не питали
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pesikot
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Додано: Суб 08 жов, 2022 17:52
GALeon написав:
В Москве начались аресты военных, сообщает Главное управление разведки МО Украины
В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.
В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.
Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.
Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.
То це добре
Нехай вони між собою деруться
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pesikot
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Додано: Суб 08 жов, 2022 18:08
Hotab
Хз, вата пишет что грозятся до утра сделать по 2м веткам.
Жаль, конечно, что не навсегда его сломали(
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Andrey2512
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Додано: Суб 08 жов, 2022 18:13
Andrey2512 написав:Hotab
Хз, вата пишет что грозятся до утра сделать по 2м веткам.
Жаль, конечно, что не навсегда его сломали(
По яким це "по двум"? Другу автомобільну з води піднімуть?
А жд там добре прогріли. Її тільки дебіли можуть запустити без перевірки. Бо метал там послаблений. Але вони можуть.
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Hotab
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