RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2404240524062407>
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну чЕ там у кацапов в маскве? Многих арестовали?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7872
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 17:20

  Investor_K написав:Ну чЕ там у кацапов в маскве? Многих арестовали?

А що трапилось ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11061
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хайпанули про мост и хватит. По нему началось движение.
Andrey2512
 
Повідомлень: 348
З нами з: 04.04.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 17:29

  Ukrainian написав:
  Investor_K написав:Ну чЕ там у кацапов в маскве? Многих арестовали?

А що трапилось ?

Кадыров с Поваром решили предупредить операцию "Валькирия", я так, понимаю.
Согласно плана их "реконструкции".
Значит "загорелось в столицах", после Заявления Зе и Шмыгаля.(Значит уже не просто уважают, а боятся)
Но орки, сегодня, лютуют по полной, словно в последний день.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10150
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 17:46

  Investor_K написав:
  GALeon написав:В Москве начались аресты военных, сообщает Главное управление разведки МО Украины

В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.

В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

Цікава новина


из Пекина прилетели?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4667
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 17:49

  Andrey2512 написав:Хайпанули про мост и хватит. По нему началось движение.

В одну нитку на легкових авто?
А жд та вантажівки? А друга нитка?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8111
З нами з: 15.02.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 17:51

  Andrey2512 написав:Хайпанули про мост и хватит. По нему началось движение.

А тебе, москаль, не питали
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7238
З нами з: 31.08.09
Подякував: 493 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 17:52

  GALeon написав:В Москве начались аресты военных, сообщает Главное управление разведки МО Украины

В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре перекрыто.

В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

То це добре
Нехай вони між собою деруться
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7238
З нами з: 31.08.09
Подякував: 493 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:08

Hotab

Хз, вата пишет что грозятся до утра сделать по 2м веткам.

Жаль, конечно, что не навсегда его сломали(
Andrey2512
 
Повідомлень: 348
З нами з: 04.04.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:13

  Andrey2512 написав:Hotab

Хз, вата пишет что грозятся до утра сделать по 2м веткам.

Жаль, конечно, что не навсегда его сломали(

По яким це "по двум"? Другу автомобільну з води піднімуть?
А жд там добре прогріли. Її тільки дебіли можуть запустити без перевірки. Бо метал там послаблений. Але вони можуть.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8111
З нами з: 15.02.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 2404240524062407>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104743
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467023
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3936
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1754)
08.10.2022 19:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.