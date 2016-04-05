Вторая - это походу канатная.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 18:19
Додано: Суб 08 жов, 2022 18:40
Ви готові вірити кожному блоХеру?
Соцмережі - зло ("как я это вижу" (с) )
Додано: Суб 08 жов, 2022 18:47
тут такое дело...
по одной в реверсивном режиме, не представляю сколько времени займет проезд по мосту
рассматривают вариант открыть завтра и вторую но она частично пройдет под водой
никому не показалось странным такая оперативность Укрпочты с выпуском очередной тематической марки?
"Совпадение?
Не думаю"(с)
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