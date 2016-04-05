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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2404240524062407
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:19

  Andrey2512 написав:Hotab

Хз, вата пишет что грозятся до утра сделать по 2м веткам.

Жаль, конечно, что не навсегда его сломали(

Вторая - это походу канатная.
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:40

  sergey_sryvkin написав:хз, дивно
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:47

  Hotab написав:
  Andrey2512 написав:Hotab

Хз, вата пишет что грозятся до утра сделать по 2м веткам.

Жаль, конечно, что не навсегда его сломали(

По яким це "по двум"? Другу автомобільну з води піднімуть?
А жд там добре прогріли. Її тільки дебіли можуть запустити без перевірки. Бо метал там послаблений. Але вони можуть.

тут такое дело...
по одной в реверсивном режиме, не представляю сколько времени займет проезд по мосту
рассматривают вариант открыть завтра и вторую но она частично пройдет под водой :mrgreen:

никому не показалось странным такая оперативность Укрпочты с выпуском очередной тематической марки?
"Совпадение?
Не думаю"(с)
:D
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  #<1 ... 2404240524062407
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