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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 жов, 2022 18:19
Andrey2512 написав:Hotab
Хз, вата пишет что грозятся до утра сделать по 2м веткам.
Жаль, конечно, что не навсегда его сломали(
Вторая - это походу канатная.
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antey1969
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Додано: Суб 08 жов, 2022 18:40
Ви готові вірити кожному блоХеру?
Соцмережі - зло ("как я это вижу" (с) )
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Starikan
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Додано: Суб 08 жов, 2022 18:47
Hotab написав: Andrey2512 написав:Hotab
Хз, вата пишет что грозятся до утра сделать по 2м веткам
.
Жаль, конечно, что не навсегда его сломали(
По яким це "по двум"? Другу автомобільну з води піднімуть?
А жд там добре прогріли. Її тільки дебіли можуть запустити без перевірки. Бо метал там послаблений. Але вони можуть.
тут такое дело...
по одной в реверсивном режиме, не представляю сколько времени займет проезд по мосту
рассматривают вариант открыть завтра и вторую но она частично пройдет под водой
никому не показалось странным такая оперативность Укрпочты с выпуском очередной тематической марки?
"Совпадение?
Не думаю"(с)
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Додано: Суб 08 жов, 2022 19:12
Прохожий написав:
никому не показалось странным такая оперативность Укрпочты с выпуском очередной тематической марки?
Сейчас бизнес надо подстраивать под хайп пока не поздно, иначе это место займёт кто-то другой.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 19:18
Starikan написав:Ви готові вірити кожному блоХеру?
Соцмережі - зло ("как я это вижу" (с) )
Вы, до неприличия правы....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Суб 08 жов, 2022 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 19:21
Прохожий написав:
никому не показалось странным такая оперативность Укрпочты с выпуском очередной тематической марки?
"Совпадение?
Не думаю"(с)
Деньги, батенька, ДЕНЬГИ.
Первый опыт с крейсером дал свой результат, за чем упускать вновь открывшийся такой шанс?
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Додано: Суб 08 жов, 2022 19:29
Kudrjavuy написав: Прохожий написав:
никому не показалось странным такая оперативность Укрпочты с выпуском очередной тематической марки?
"Совпадение?
Не думаю"(с)
Деньги, батенька, ДЕНЬГИ.
Первый опыт с крейсером дал свой результат, за чем упускать вновь открывшийся такой шанс?
это да, но...
сколько времени после кончины крейсера прошло до выпуска марки, а тут за несколько часов и макет марки готов, и открытка, и конверт, короче полный комплект)))
интересно какие еще комплекты у Укрпочты в процессе разработки?
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Прохожий
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Додано: Суб 08 жов, 2022 19:37
Не розумію, чому майже немає таких відео з роботою Байрактарів. Це б чудово демотивувало чмобіків.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 08 жов, 2022 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 19:37
Прохожий написав: Hotab написав: Andrey2512 написав:Hotab
Хз, вата пишет что грозятся до утра сделать по 2м веткам
.
Жаль, конечно, что не навсегда его сломали(
По яким це "по двум"? Другу автомобільну з води піднімуть?
А жд там добре прогріли. Її тільки дебіли можуть запустити без перевірки. Бо метал там послаблений. Але вони можуть.
тут такое дело...
по одной в реверсивном режиме, не представляю сколько времени займет проезд по мосту
рассматривают вариант открыть завтра и вторую но она частично пройдет под водой
Може панство пам'ятає дитячий мультик "Я Візл" про видру та бабуїна, так там був подібний сюжет: бабуїн побудував автомобільний міст, частина якого проходила під водою.
Потім піарщики подали це як новітню технологію-міст з автомийкою!
Ось ще один кльовий сюжет з того серіалу, підходить для сьогодняшніх розборок в мацкве:
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Додано: Суб 08 жов, 2022 19:56
Schmit написав:
Не розумію, чому майже немає таких відео з роботою Байрактарів
снаряд с Байрактара дорогой в отличии от простого дрона-доставщика)
да и думаю турки поставили условие чтобы в гомофобии не обвинили
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