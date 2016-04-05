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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2405240624072408>
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:19

  Andrey2512 написав:Hotab

Хз, вата пишет что грозятся до утра сделать по 2м веткам.

Жаль, конечно, что не навсегда его сломали(

Вторая - это походу канатная.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:40

  sergey_sryvkin написав:хз, дивно
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Ви готові вірити кожному блоХеру?
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Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:47

  Hotab написав:
  Andrey2512 написав:Hotab

Хз, вата пишет что грозятся до утра сделать по 2м веткам.

Жаль, конечно, что не навсегда его сломали(

По яким це "по двум"? Другу автомобільну з води піднімуть?
А жд там добре прогріли. Її тільки дебіли можуть запустити без перевірки. Бо метал там послаблений. Але вони можуть.

тут такое дело...
по одной в реверсивном режиме, не представляю сколько времени займет проезд по мосту
рассматривают вариант открыть завтра и вторую но она частично пройдет под водой :mrgreen:

никому не показалось странным такая оперативность Укрпочты с выпуском очередной тематической марки?
"Совпадение?
Не думаю"(с)
:D
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:никому не показалось странным такая оперативность Укрпочты с выпуском очередной тематической марки?
Сейчас бизнес надо подстраивать под хайп пока не поздно, иначе это место займёт кто-то другой.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:18

  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав:хз, дивно
https://t.me/howiseeitsasha/4822

Ви готові вірити кожному блоХеру?
Соцмережі - зло ("как я это вижу" (с) )

Вы, до неприличия правы.... :cry:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 08 жов, 2022 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:21

  Прохожий написав:никому не показалось странным такая оперативность Укрпочты с выпуском очередной тематической марки?
"Совпадение?
Не думаю"(с)
:D

Деньги, батенька, ДЕНЬГИ.
Первый опыт с крейсером дал свой результат, за чем упускать вновь открывшийся такой шанс?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:29

  Kudrjavuy написав:
  Прохожий написав:никому не показалось странным такая оперативность Укрпочты с выпуском очередной тематической марки?
"Совпадение?
Не думаю"(с)
:D

Деньги, батенька, ДЕНЬГИ.
Первый опыт с крейсером дал свой результат, за чем упускать вновь открывшийся такой шанс?

это да, но...
сколько времени после кончины крейсера прошло до выпуска марки, а тут за несколько часов и макет марки готов, и открытка, и конверт, короче полный комплект)))

интересно какие еще комплекты у Укрпочты в процессе разработки? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:37


Не розумію, чому майже немає таких відео з роботою Байрактарів. Це б чудово демотивувало чмобіків.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 08 жов, 2022 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:37

  Прохожий написав:
  Hotab написав:
  Andrey2512 написав:Hotab

Хз, вата пишет что грозятся до утра сделать по 2м веткам.

Жаль, конечно, что не навсегда его сломали(

По яким це "по двум"? Другу автомобільну з води піднімуть?
А жд там добре прогріли. Її тільки дебіли можуть запустити без перевірки. Бо метал там послаблений. Але вони можуть.

тут такое дело...
по одной в реверсивном режиме, не представляю сколько времени займет проезд по мосту
рассматривают вариант открыть завтра и вторую но она частично пройдет под водой :mrgreen:

:D


Може панство пам'ятає дитячий мультик "Я Візл" про видру та бабуїна, так там був подібний сюжет: бабуїн побудував автомобільний міст, частина якого проходила під водою. :mrgreen:
Потім піарщики подали це як новітню технологію-міст з автомийкою!
Ось ще один кльовий сюжет з того серіалу, підходить для сьогодняшніх розборок в мацкве:
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Не розумію, чому майже немає таких відео з роботою Байрактарів

снаряд с Байрактара дорогой в отличии от простого дрона-доставщика)

да и думаю турки поставили условие чтобы в гомофобии не обвинили
:mrgreen:
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