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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2405240624072408
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 20:10

  Schmit написав:Не розумію, чому майже немає таких відео з роботою Байрактарів. Це б чудово демотивувало чмобіків.

Эти на порядок подлее - слышишь "рой пчёл", а не видишь - в пылу занятых и оглушенных стрельбой, это не привлекает столько внимания и...
- По пехоте
А техники у орков, для Байрактаров - больше чем самих бпла.
С другой стороны - на видео можно видеть работу второго БПЛА, что может быть Байрактаром.
Принцип:
Сработало по первому ПВО - отработали по ПВО.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Почалась помста? В Запоріжжі прильоти
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:25

  GALeon написав:Почалась помста? В Запоріжжі прильоти

До цього ж не було...
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В больницы Киева сегодня (на минуточку, в субботу да еще и ближе к вечеру!) вдруг пришло предписание: в течение ближайших двух суток быть в любой момент готовыми к экстренной эвакуации в укрытия и ни в коем случае не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Возможны массированные удары по городам Украины.
Вот такая вот инфа...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  GALeon написав:Почалась помста? В Запоріжжі прильоти

До цього ж не було...
Вчора тиша
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А жд там добре прогріли. Її тільки дебіли можуть запустити без перевірки. Бо метал там послаблений. Але вони можуть.
Ну пассажирский пустили с наблюдением ремонтного персонала. Возможно, что для ряда сообщений мост пока не пригоден, но мост возвращают в эксплуатацию.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Howl написав:
  Hotab написав:А жд там добре прогріли. Її тільки дебіли можуть запустити без перевірки. Бо метал там послаблений. Але вони можуть.
Ну пассажирский пустили с наблюдением ремонтного персонала. Возможно, что для ряда сообщений мост пока не пригоден, но мост возвращают в эксплуатацию.
Канал ВРБ опубликовал фото с одной из нижних опор Крымского моста, с которого видно обрушившийся пролет

Интересно не столько фото, сколько комментарий к нему. Как сообщается, по мнению человека, приславшего это фото, "встряли они надолго". И тот факт, что движение снова запустили, не должно обнадеживать русню, поскольку это не означает, что составы смогут ездить бесперебойно.
GALeon
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