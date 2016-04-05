Schmit написав:Не розумію, чому майже немає таких відео з роботою Байрактарів. Це б чудово демотивувало чмобіків.
Эти на порядок подлее - слышишь "рой пчёл", а не видишь - в пылу занятых и оглушенных стрельбой, это не привлекает столько внимания и... - По пехоте А техники у орков, для Байрактаров - больше чем самих бпла. С другой стороны - на видео можно видеть работу второго БПЛА, что может быть Байрактаром. Принцип: Сработало по первому ПВО - отработали по ПВО.
В больницы Киева сегодня (на минуточку, в субботу да еще и ближе к вечеру!) вдруг пришло предписание: в течение ближайших двух суток быть в любой момент готовыми к экстренной эвакуации в укрытия и ни в коем случае не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Возможны массированные удары по городам Украины. Вот такая вот инфа...
Hotab написав:А жд там добре прогріли. Її тільки дебіли можуть запустити без перевірки. Бо метал там послаблений. Але вони можуть.
Ну пассажирский пустили с наблюдением ремонтного персонала. Возможно, что для ряда сообщений мост пока не пригоден, но мост возвращают в эксплуатацию.
Канал ВРБ опубликовал фото с одной из нижних опор Крымского моста, с которого видно обрушившийся пролет
Интересно не столько фото, сколько комментарий к нему. Как сообщается, по мнению человека, приславшего это фото, "встряли они надолго". И тот факт, что движение снова запустили, не должно обнадеживать русню, поскольку это не означает, что составы смогут ездить бесперебойно.
antey1969 написав:В больницы Киева сегодня (на минуточку, в субботу да еще и ближе к вечеру!) вдруг пришло предписание: в течение ближайших двух суток быть в любой момент готовыми к экстренной эвакуации в укрытия и ни в коем случае не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Возможны массированные удары по городам Украины. Вот такая вот инфа...