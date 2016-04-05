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Додано: Нед 09 жов, 2022 03:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Немає інфо по учорашнім арештам у московії?
Додано: Нед 09 жов, 2022 09:28
Кримський міст підняв настрій українцям і порвав дупи рашинським пропогандонам
вважаю, що одного дня було достатньо і для радощів і для обговорювання гарної новини,
вплив цього міста на боєві дії на момент не критичний
критично те, що при наступі (особливо на півдні-де відкрита місцевість)
наші герої несуть великі втрати, про це теж обмовився офіцер який давав інтерв'ю
Марку Солоніну (від сказав що не має бажання засмутити, але застерігаю від передчасної ейфорії)
на днях "під Херсоном" загинув знайомий (його донька і моя хрещениця навчалися в одному класі у школі), більше 20 років працював у таможні (мав поранення ще з часі Югославії-1994, коли був у складі полку миротворців)
йому відмовили у військкоматі, але він наполягав і з кінця лютого був у лавах ЗСУ
Додано: Нед 09 жов, 2022 09:44
Шо і чаю не вип'єте? А казали, шо "назавжди"
Після підриву Кримського мосту люди масово їдуть із Криму до Бердянська та Росії через Мелітополь. У самому Мелітополі спостерігається паніка серед окупантів, а, особливо, серед колаборантів.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Додано: Нед 09 жов, 2022 10:02
чоловік провоював усього 12 днів та здався в полон українським військам.
Житель Удмуртії й досі здивований тим, як вправно українські солдати воюють. Це зовсім не те, що він очікував. Росіянин каже, що українцям було достатньо однієї хвилини, щоб «покласти» його взвод.
«Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!»
«Сдаются на танках. Подъезжают на танках. И сдаются», - описує він настрої серед російських солдатів.
Додано: Нед 09 жов, 2022 10:15
Кох
Почему Америка может, а Россия – нет: поздравление для Путина
Додано: Нед 09 жов, 2022 10:18
Я сам поражаюсь уровню оснащения наших ДРГ и ударных групп. Сначала думал что все ролики в ютубах пропаганда от кучки оснащенных "космонавтов", потом пораспрашивал своих воюющих. В окопах пехота конечно не так жирно одета, но все кто ходят в рейды и штурм запакованы по высшему разряду. А контраст с рашистами вообще поражает.
Додано: Нед 09 жов, 2022 12:06
кільце ворогів стискається навколо пуйла
Президент Росії Володимир Путін не зміг звільнити міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова, оскільки боїться повного захоплення влади представниками ФСБ.
Додано: Нед 09 жов, 2022 13:55
Європейський фонд миру, з якого фінансується постачання зброї та навчання, може бути значно збільшено.
В ЄС обговорюється виділення від 10 до 12 мільярдів євро до 2027 року на військову допомогу Україні.
Про це повідомляє видання Welt am Sonntag з посиланням на внутрішні документи ЄС.
За інформацією видання, Брюссель хоче виділити мільярди для поставок зброї Україні та розширити військову допомогу Україні в найближчі місяці.
Додано: Нед 09 жов, 2022 13:57
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