RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2407240824092410
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кыргызстан отказался от учений ОДКБ на своей территории
Власти Кыргызстана приняли решение отменить учения ОДКБ на своей территории.

А что случилось ? ...
ОДКБ разваливается на глазах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7243
З нами з: 31.08.09
Подякував: 493 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Зря мы смеялись над Украиной, теперь нам конец" На РосТВ царит уныние и печаль

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7243
З нами з: 31.08.09
Подякував: 493 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Раніше тут читав, що їх тушки (Ту-22М3) випускають ракети по Україні не заходячи в наш повітряний простір. Щось змінилося - "Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска — Воздушные силы ВСУ.
Выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (из Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35)" - https://t.me/voynareal/37785
alibob
 
Повідомлень: 338
З нами з: 31.01.18
Подякував: 142 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2407240824092410
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 104763
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 467093
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3940
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (206)
09.10.2022 16:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.