Власти Кыргызстана приняли решение отменить учения ОДКБ на своей территории.
А что случилось ? ...
ОДКБ разваливается на глазах
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Додано: Нед 09 жов, 2022 14:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А что случилось ? ...
ОДКБ разваливается на глазах
Додано: Нед 09 жов, 2022 14:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 09 жов, 2022 14:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Раніше тут читав, що їх тушки (Ту-22М3) випускають ракети по Україні не заходячи в наш повітряний простір. Щось змінилося - "Удар по Запорожью был нанесен с временно оккупированных территорий – из районов Мелитополя и Бердянска — Воздушные силы ВСУ.
Выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (из Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35)" -
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